【開學準備】李元元升天主教幼稚園K1影學生相　Lucy媽讚好學生︰終於忍手唔舉V

▲ 3歲半李元元Lucy坐定定影學生相，比一年前影證件相進步咗好多！

9月即將開學，小朋友都準備緊返學物品，包括影張靚靚學生相。3歲半的李璨琛女兒李元元（Lucy）也即將升讀一間天主教幼稚園K1，媽媽梁志瑩（Sophia）昨日（19日）帶Lucy去影學生相。相比一年前，Lucy今次好乖坐定定無舉V字手勢，媽媽和網民都大讚她是好學生。

Sophia昨分享Lucy影學生相的過程，「特登去返同一個地方，試圖搵返同一個姨姨」。影片中見到留有「米雪頭」的Lucy穿上整齊校服，坐定定被攝影師姨姨拍照。

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Lucy全程微笑，非常乖巧聆聽姨姨的指令，雖然她的小手經常蠢蠢欲動，但最終忍住沒有「做個Yeah」。Sophia讚囡囡的表現比一年前冷靜好多，「忍得住冇V手啦」，是一名好學生！

Lucy的粉絲也笑稱，看得出Lucy「好想V手」，且完美展現「尷尬又不失禮貌的微笑」，有粉絲看著她的學生相更大為感動，「真係有種睇住佢大嘅感覺」、「著起校服，即刻大個女」。

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傳入讀聖瑪加利大或高主教

據悉Lucy入讀位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，據學校網頁介紹，該校創辦於1986年，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，並著重品德教育，培養孩子以愛待人、寬恕別人及關愛社群之心。

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天主教聖瑪加利大幼稚園沒有參加免費優質幼稚園教育計劃，現時全年學費$40,800，分10期繳交。該校分上下午班，強調活動教學，著重學術。星二代校友包括周汶錡兩名兒子。

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另有報道指Lucy入讀位於北角的高主教書院幼稚園部，校服與聖瑪加利大一樣。天主教香港教區於2012年9月重辦幼稚園部，貫徹一條龍辦學精神，入讀高主教書院幼稚園部的學生有機會直升小學部。

學校以真理、生命、愛德、義德及家庭為五大核心價值，課程關注幼兒的身心發展，著重培養幼兒有健康體魄及兩文三語基礎等。現時高主教書院幼稚園部的全年學費為$39,700，分10期繳交。

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責任編輯︰林綺玲