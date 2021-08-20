【感官體驗】旅發局推ASMR短片　收錄本地鬧市與大自然聲音

▲ （旅發局提供）

以刺激感官而帶來愉悅的ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response）影片近年大受歡迎，旅發局延續「360 Hong Kong Moments」系列時，亦加入這種嶄新手法，拍攝以夏日為主題的短片，透過蒐集香港大自然多姿多彩的樂章，持續為旅客帶來新鮮感。儘管旅客未能親身到訪，仍然可以安坐家中，儼如親歷其境般探索香港的動與靜，享受一趟大自然的視聽旅遊體驗。

這趟ASMR旅程收錄了鬧市與大自然的聲音，包括由坪洲渡輪傳來的鳴笛、寺廟敲鐘擊鼓及求籤，到城門水塘樹葉受風吹擺動、瀑布潺潺流水、小鳥鳴叫和振翅拍翼、赤柱的浪花拍岸濺起、在西貢立槳衝浪，甚至是遊人打開紙扇、在地道茶餐廳咬法式吐司而發出的清脆聲音，吸引觀眾側耳傾聽，感受香港的夏日魅力。

除了ASMR短片，旅發局亦有透過「郊野全接觸」平台介紹多條主題路線，其中亦特別介紹獨木舟、浮潛和立槳衝浪等水上運動，為旅客帶來透心涼的體驗，讓他們未來造訪香港時能多點不一樣的選擇。

另外，旅發局與本地大專院校合作，於6月推出全新「旅發局青年學院計畫」，透過一系列培訓及實踐體驗，以年輕人的視角，展現香港充滿活動的新一面，包括「虛擬旅遊」，旅發局亦邀請學生團體參與論壇，並就旅遊推廣提出建議。此外，旅發局邀請一班來自世界各地的來港人士，分享他們如何受到香港吸引而前來打拼，並傳揚香港的特色。

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責任編輯：陳麗娜