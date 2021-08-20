【水手校服】女生改穿水手裝充滿日本風　曾璧山中學新校服獲網民激讚︰無得輸

▲ 曾璧山中學女生的水手裝新校服獲網民大讚。

校服象徵學校，代表該校學生！位於沙田區的曾璧山中學轉新校服，女生服的設計是水手裝，充滿日本風。女生校服令人耳目一新，引起街坊網民熱議，獲大量好評，很多人包括舊生皆很羨慕有如此漂亮的校服裙。

水手look校服

近日在facebook群組「馬鞍山之友 @ 36着之走為上着」，有網民發帖展示曾璧山中學的女生新校服，冬季及夏季都是水手look。女生夏季校服方面，白色水手裝上衣配深藍色背心連身百褶裙，冬季校服則是深藍色為主調的長袖水手裝，配上白色領帶，冬夏季水手look設計在日本很常見及流行，女生穿上如同化身卡通「美少女戰士」角色，非常可愛。

學校的官網有展示學生穿上新的冬季校服的照片，同時有詳細介紹所有新校服的款式。

新校服設計醒目美觀，同時舒適保暖，盼望學生穿著後感到自豪，充滿活力。

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網民大讚新校裙無得輸

女生水手校服的設計最觸目，男生校服和運動服則是常見本地校服的樣式。男生夏季校服是純白色開領短恤衫配深藍色長褲；冬季則為純白色長恤衫配深藍色薄絨長褲。校呔方面，以紅藍色作為主調，代表兩校結合，繡上簡化版的金色校徽，配上香檳金線斜紋。

網民焦點全放在女生的手水裝上，表示夏季跟冬季條校裙都好靚，但風褸及衛衣顏色都麻麻地，有感過頭笠的衛衣配水手裙不相襯，展示不到水手服的美。網民留言︰「真係有人為咗套校服而轉校㗎」、「校服嚟講無得輸」、「點解淨係女生有水手服，男生冇水手服？」及「一早就應該換啦」等。

曾璧山中學

曾璧山中學屬資助男女校，創校1990年，地址位於沙田馬鞍山恆光街，以中文為主要教學語言，辦學宗旨是協助學生發展潛能，關注德智體群美，尤其思考及分析能力訓練，使每位學生成為品德與才智兼備的公民。

▲ 曾璧山中學屬資助男女校，位於沙田馬鞍山恆光街。（香港經濟日報資料圖片）

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責任編輯︰王明芳