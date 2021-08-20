  • 31°C
香港時間 : 2021821日 (週六) 11:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【水手校服】女生改穿水手裝充滿日本風　沙田曾璧山中學新校服獲讚「無得輸」

中小學 17:49 2021/08/20

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

曾璧山中學女生的水手裝新校服獲網民大讚。

校服象徵學校，代表該校學生！位於沙田區的曾璧山中學轉新校服，女生服的設計是水手裝，充滿日本風。女生校服令人耳目一新，引起街坊網民熱議，獲大量好評，很多人包括舊生皆很羨慕有如此漂亮的校服裙。

水手look校服

近日在facebook群組「馬鞍山之友 @ 36着之走為上着」，有網民發帖展示曾璧山中學的女生新校服，冬季及夏季都是水手look。女生夏季校服方面，白色水手裝上衣配深藍色背心連身百褶裙，冬季校服則是深藍色為主調的長袖水手裝，配上白色領帶，冬夏季水手look設計在日本很常見及流行，女生穿上如同化身卡通「美少女戰士」角色，非常可愛。

學校的官網有展示學生穿上新的冬季校服的照片，同時有詳細介紹所有新校服的款式。

新校服設計醒目美觀，同時舒適保暖，盼望學生穿著後感到自豪，充滿活力。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

網民大讚新校裙無得輸

女生水手校服的設計最觸目，男生校服和運動服則是常見本地校服的樣式。男生夏季校服是純白色開領短恤衫配深藍色長褲；冬季則為純白色長恤衫配深藍色薄絨長褲。校呔方面，以紅藍色作為主調，代表兩校結合，繡上簡化版的金色校徽，配上香檳金線斜紋。

網民焦點全放在女生的手水裝上，表示夏季跟冬季條校裙都好靚，但風褸及衛衣顏色都麻麻地，有感過頭笠的衛衣配水手裙不相襯，展示不到水手服的美。網民留言︰「真係有人為咗套校服而轉校㗎」、「校服嚟講無得輸」、「點解淨係女生有水手服，男生冇水手服？」及「一早就應該換啦」等。

曾璧山中學

曾璧山中學屬資助男女校，創校1990年，地址位於沙田馬鞍山恆光街，以中文為主要教學語言，辦學宗旨是協助學生發展潛能，關注德智體群美，尤其思考及分析能力訓練，使每位學生成為品德與才智兼備的公民。

曾璧山中學屬資助男女校，位於沙田馬鞍山恆光街。（香港經濟日報資料圖片）

同場加映︰4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
14:46 2021/07/19
【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃
17:26 2021/07/27
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃
【校長專訪】景仰老師媽媽立志春風化雨　九龍真光中學校長教育原則：信任與空間
12:59 2021/08/13
【校長專訪】景仰老師媽媽立志春風化雨　九龍真光中學校長教育原則：信任與空間

你可能感興趣

【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
14:46 2021/07/19
【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃
17:26 2021/07/27
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃
【校長專訪】景仰老師媽媽立志春風化雨　九龍真光中學校長教育原則：信任與空間
12:59 2021/08/13
【校長專訪】景仰老師媽媽立志春風化雨　九龍真光中學校長教育原則：信任與空間
中學 中小學教育 曾璧山中學 網絡熱話 沙田區 馬鞍山 Facebook群組

最高瀏覽

【小一面試】培正小學面試 33°C人潮逼爆操場　家長目擊安排混亂小孩中暑狂嘔暈倒
15:10 2021/08/20
【小一面試】培正小學面試 33°C人潮逼爆操場　家長目擊安排混亂小孩中暑狂嘔暈倒
【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】
10:20 2021/08/20
【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】
【死因未明】10歲男童於水泉澳邨家中暈倒　送院後證實不治
11:39 2021/08/20
【死因未明】10歲男童於水泉澳邨家中暈倒　送院後證實不治