【小一面試】培正小學面試人潮逼爆操場學童狂嘔暈倒　校方回應面試安排

▲ 校方回應指會改善面試安排。

2022/23學年直資私立小學陸續踏入小一報名及面試階段，其中培正小學今日（20日）進行第一輪面試，部分參與的家長認為安排混亂，大批家長和小朋友在操場排隊等候，由於天氣炎熱，有小朋友甚至熱到暈倒和嘔吐。

培正小學今日進行首輪面試，各考生須參加為時30分鐘的個人或小組面試。不過，有TOPick讀者表示，太太帶著女兒到校面試，但場面很混亂，而且面試時間不斷推遲，例如原本10時面試，要等到10時45分才可以入去。所有家長和小朋友都被迫在操場等待，非常躋擁，加上操場沒有冷氣，部分人感到不適，

有小朋友同家長喺學校入面熱到暈咗，有小朋友狂嘔，出面我都見有個小朋友暈低。

校方回應查詢時表示，學校安排面試時已盡量減少每場的面試學生人數，校方知悉問題後會改善安排，在下一輪面試再安排更多面試場次，減少每次面試人數，以避免太多家長及學生在場等候。

▲ 培正小學面試人潮逼爆操場。（讀者提供）

有家長向TOPick表示，校長及老師穿著便服、冒著炎熱天氣維持秩序，校長見到部分家長在操場外曝曬，也呼籲前面家長向前一點，讓其他家長可以進入有蓋位置。

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記者：黃悅晴