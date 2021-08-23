開展你的刷牙習慣新體驗

「向上刷，向下刷，不可放任胡亂刷」，兒歌也教大家刷牙不能馬虎亂刷，除了需要學習正確的刷牙技巧，還需要選對牙刷。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，一支好的牙刷不但能清潔牙齒，還可以保護口腔健康。大部分人都使用一般的手動牙刷，但其實並不足以潔淨牙齒。今天起，試試轉用Unicare的入門級聲波振動牙刷，能輕鬆控制刷牙的力度，不傷牙齒及牙齦，全面去除牙漬污垢，而且只需88元*（試用價，額外加送替換刷頭一個）就可以帶它回家，現在就一起養成刷牙新習慣，轉用你的第一支聲波振動牙刷！



▲ Unicare聲波振動牙刷操作簡單，一鍵開關，方便易用。

刷錯牙可致各種口腔問題

刷牙是每天早晚都會做的指定動作，可是你真的懂得刷牙？有牙醫表示，有九成的人都不懂正確的刷牙方法及選牙刷。先說刷牙的方式，大部分人都是採用橫向刷牙，這其實會磨損琺瑯質，亦無法徹底清潔牙縫間的食物殘渣和污漬，嚴重甚至有機會導致牙齒根部楔形缺損、牙齦損傷、敏感牙齒等問題。正確方法應該將牙刷傾斜呈45度，垂直和打圈輕刷，力度不能過大，維持3分鐘。但對大家來說，這種方法很複雜，而且使用傳統牙刷始終很難控制力度，長期用力刷牙，有機會造成牙齒損傷，因此我們應從選擇牙刷入手。



▲ 傳統牙刷難以控制刷牙的力度，容易造成牙齒損傷。

溫柔貼心的刷牙新體驗

試試選用聲波振動牙刷，比起傳統牙刷和轉動式電動牙刷能更有效的清潔牙齒、齒縫及牙周袋的深層殘渣，加上震動頻率比較快，能促進牙膏和唾液於口腔內流動，從而產生大量細膩的泡沫。高速的震動不會刺激到牙齦，又可以按摩到牙床，比傳統牙刷更「溫柔體貼」。

▲ 鋸齒型設計刷毛，更易貼合凹凸齒面，有效清潔牙齒。

入門級聲波振動牙刷新貴

Unicare推出的入門級聲波牙刷會是新手用家的最佳選擇，其聲波振動高達每分鐘24,000次，加上鋸齒型設計刷毛，更易貼合凹凸齒面，有效潔淨牙齒，同時溫和按摩牙齦。而且機身輕巧防水，一鍵開關易操作，兼有靜音功能，配上純黑時尚型格設計，無論男女都會愛不釋手，最吸引莫過於只需88元*（試用價，額外加送替換刷頭一個）就可以把它帶回家，輕鬆改變刷牙習慣。

▲ Unicare的入門級聲波振動牙刷更附送多一個刷頭，非常超值。另有替換刷頭2件裝（$68）選擇。

了解產品資料及銷售點：Unicare Facebook

*試用價只限即日起至9月2日，於指定屈臣氏門市有售。

指定屈臣氏門市地址︰

東區

柴灣小西灣商場一樓108號舖

油尖旺區

尖沙咀加連威老道 96 號希爾頓大廈地下 C 舖 (部份)

旺角彌敦道 771-775號柏宜中心地下4-6號舖

九龍城區

紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心一樓64號舖

土瓜灣土瓜灣道80-2號定安大廈地下20-1及30B舖

九龍城賈炳達道128號九龍城廣場LG13-15號舖

何文田忠孝街60 號愛民商場地下 G16 號舖

觀塘區

牛頭角彩德商場 5 樓 513 號舖

藍田碧雲道 223 號德田商場地下 G2A 號舖

荃灣區

荃灣青山公路338號荃錦中心二樓104-109號鋪

荃灣荃華街創意無限廣場7號地舖

葵青區

葵涌北石蔭村石蔭商場地下101號舖

荃灣梨木樹村梨木樹商場117舖

沙田區

沙田大圍路28-30號地下A,B及閣樓

沙田好運中心第三層37E號

大埔區

大埔寶鄉街82號德信大樓地下B鋪

北區

上水天平邨天平商場地下108及120號舖

屯門區

屯門蝴蝶村蝴蝶商場R260,R261 and R262 號舖

離島區

東涌富東街6號富東村富東廣場一樓113B及114號

長洲海旁路85號地下至3樓及閣樓

澳門

澳門議事亭前地11號信德堡地下及1-3樓

(特約)

