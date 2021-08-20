【全運會】全運會代表團今日舉行授旗儀式　港隊出戰18個決賽項目

▲ 行政長官主持第十四屆全運會香港特別行政區代表團授旗儀式。（梁偉榮攝）

第十四屆全國運動會將於9月15日至27日在陝西舉行，香港特區代表團的授旗儀式於今日（20日）舉行，香港將會派出237人的代表團，參加18個決賽項目，當中包括171名運動員及66名隨隊工作人員。港府期望在東京奧運激勵下，運動員會再次為港爭光。

香港特區代表團的授旗儀式由行政長官林鄭月娥主持，民政事務局局長兼代表團團長徐英偉在開場致辭表示，全運會是四年一屆的盛事，每屆都會培養出優秀的體育人才，進一步提高國家運動水平。他指出香港已經是第七度參與全運會，在上屆取得2金7銀7銅的成績，近年更在多個世界大型賽事屢創佳積。

他表示政府致力推動體育運動普及化、精英化及盛事化，投放資源發展體育運動，加強運動員的競爭能力，備戰未來更多大型賽事。深信香港運動員必定會全力以付，發揮香港的拼搏精神。

中國香港體育協會暨奧委會會長兼代表團籌備委員會主席霍震霆霍則表示，香港運動員在剛結束的東京奧運取得歷史佳積，相信運動員會再次為港爭光。他表示全運會是全國性的廣闊舞台，可以讓香港運動員有進一步成長的空間，運動員亦都會配合大會口號精神「齊心聚全運，同行建友誼」。

其他主禮嘉賓包括民政事務局常任秘書長謝凌潔貞、體育專員楊德強、康樂及文化事務署署長劉明光，以及代表團執行委員會副主席洪祖杭等人。

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記者：李榮忠