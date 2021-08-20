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【職位空缺】律政司年度招聘政府律師今日展開　下月10日截止申請

政治 17:49 2021/08/20

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2021年度政府律師招聘於今日展開。（經濟日報資料圖片）

2021年度政府律師招聘在今日展開，下月10日下午6時截止申請。剛取得資格的律師，包括預期明年夏季完成實習者，以及具工作經驗的合資格律師，都可以申請。

擔任政府律師，可以同各決策局、部門及執法機關合作，也可就與公眾有重大關係的事宜，參與法律決定和過程。

政府律師月薪介乎70,465元至110,170元，視乎情況，如申請人相關工作經驗，較規定最低要求高，或會考考慮給予額外增薪點。獲得取錄的申請人，通常會按公務員試用條款受聘，試用期為3年，日後也有機會晉升至高級政府律師，其起薪為每月117,580元。

律政司會在下月2日，為有意投考人士舉辦網上招聘研討會，有興趣的申請人，可在本月31日前，將姓名和用於登入研討會的電郵地址，電郵至prappt@doj.gov.hk登記。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：陳宛彤

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