【小一入學】重視語文必修日文或法文　聖方濟各英文小學小一新生名額約160個

▲ 聖方濟各英文小學現正招收2022-2023學年小一新生，9月13日截止報名。

位於深水埗區的聖方濟各英文小學在1955年創校，學校重視學生的語文能力，除兩文三語外，更讓學生接觸其他外語，提升競爭力。學校現正招收2022-2023學年小一新生，截止報名日期為9月13日。

小三至小六須選修日文或法文

聖方濟各英文小學非常重視學生的語文能力，除了中文科以普通話教授外，英文科、常識科及科學科均以英語授課，實施中英並重的教學模式。另外，為了讓學生接觸外語，三年級以上的學生需要選修日語或法語，為未來升學做好準備。

早於1994年，學校開始推行資優教育，設有資優教育抽離式課程。老師會根據學生的IQ測試（需高於130）、學業成績、創意能力等標準，挑選資優生參與資優課程，學生會每星期從常規課堂時間抽出一、兩小時，參加相關活動。

小一入學申請詳情

學校現正招收2022-2023學年小一新生，名額為約160個。報讀的學生於2022年9月1日，年齡需為5年8個月或以上。有興趣的家長可以由即日起至9月13日，到學校網頁（按此連結）報名。

所需資料如下：

出生證明書／身份證／護照號碼

緊急聯絡人姓名及聯絡電話

證件相檔案

獲獎記錄（如適用）

天主教受洗證明（如適用）

現正於本校就讀的兄弟姊妹學生編號（如適用）

曾就讀本校的父母或兄弟姊妹姓名和畢業年份（如適用）

首輪面試將於9月27至30日，下午2時至5時舉行。而第二輪面試將於10月23日，上午8時30分至下午5時舉行。根據小學概覽的資料，聖方濟各英文小學2020-2021全年學費為$47,000，分十期繳交。

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責任編輯：王明芳