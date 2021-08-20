【打擊走私】海關檢獲懷疑走私龍吐珠魚及石珊瑚　市值約182萬元

▲ 海關昨日（19日）在大嶼山分流對開海域破獲一宗涉嫌利用漁船走私的案件，檢獲約400條懷疑受管制活體龍吐珠魚、超過100袋懷疑受管制活體石珊瑚，以及約1,700條冷藏東星斑，估計市值約182萬元。案中三名涉案男子被捕。（黃傑偉攝）

海關昨日（19日）在大嶼山分流對開海域破獲一宗涉嫌利用漁船走私的案件，檢獲約400條懷疑受管制活體龍吐珠魚、超過100袋懷疑受管制活體石珊瑚，以及約1,700條冷藏東星斑，估計市值約182萬元。案中3名涉案男子被捕。

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海關有組織及罪案調查科指，本月16日凌晨休漁期完結之後，海關預計大量漁船出海作業，為提防走私份子犯案，海關部署大量人手，昨晚大約9時海關有組織罪案調查科連同兩部高速截擊艇在香港西南水域， 關員在分流對開海域發現一艘可疑漁船往西邊內地水域方向駛去。關員正想截查之際，漁船向大陸水域加速逃去，海關兩步突擊追截艇追至一海里將漁船截停，在船上發現3名分別船長及兩名船員，年齡介乎45至64歲，並在船上發現67箱走私冰鮮東星斑、10箱瀕危品種龍吐珠魚苗及4箱石珊瑚，總值182萬元，遂以走私罪將3人拘捕。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。此外，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關會繼續嚴厲打擊海上走私活動。

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記者：黃傑偉、曾卓鋒