律師會改選結果隨時導致失自我監管權　謝偉俊：國際大勢所趨

▲ 謝偉俊坦言，即使並無今次選舉或相關政治背景，律師會等專業團體亦面臨有關風險。（資料圖片）

律師會下周二改選5個理事席位，特首林鄭月娥早前表示，一旦政治凌駕專業，政府便會終止和律師會的合作關係，所以政圈料，如果傾向黃絲的自稱「開明派」大勝，當局將收回法律界自我監管權。本身是律師的立法會議員謝偉俊認為，即使被收回亦並非大問題，形容政府收回專業團體自我監管權，屬國際大勢所趨。

謝偉俊指出，世界各地均出現類似趨勢，例如英國律師亦被取消自我監管機制。他又指，情況並非單單出現在律師行業，在其他專業界別亦有類似趨勢，例如本港已針對保險業、旅遊業和地產中介人等立例，以政府公權力進行監管，而針對會計行業的規管亦正在立法會審議當中。

他認為，許多時候專業團體行使自我監管權時，被質疑將行業利益置於公眾利益之上，認為若律師界不小心，令輿論認為過分偏私自己利益，或是不努正業「搞政治」，甚至醜聞多多，會令令市民認為律師行業是否需要整頓。

他指出，近期已出現馬家健案「師爺」涉妨礙司法公正，以及黃馮律師行涉不誠實挪用客戶款項，若加上律師會變得政治化，將加快政府的決心。但他坦言，即使並無今次選舉或相關政治背景，律師會等專業團體亦面臨有關風險。

他又提及有數十年歷史的教協，以至時間較短的支聯會，形容許多過去以為無事的東西，在新形勢之下都有改變，形容自己當然不希望律師會，被歸類成教協、支聯會之流。

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