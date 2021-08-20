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【加密貨幣】「泰達幣」詐騙集團涉騙款至少逾千萬元　警方拘19人撿獲名貴跑車

社會 18:21 2021/08/20

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譚威信(中)等人交代案情。(黃傑偉攝)

警方瓦解一個以投資加密貨幣「泰達幣」為名的詐騙集團，拘捕19人，警方仍在點算涉案總金額，但涉及至少1,100萬元、約170名受害人。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指， 警方鎖定一個活躍於本地的犯罪集團，針對海外人士騙取受害人的加密貨幣。集團透過不同社交平台接觸受害人，以花言巧語、炫富技巧，包括展示名貴跑車、遊艇及現金等方式，誘騙受害人投資加密貨幣，主要是「泰達幣」。騙徒會指示受害人先將實體貨幣兌換成虛擬貨幣，然後轉賬至不同加密貨幣錢包或銀行戶口，訛稱用作投資，並指示受害人在非官方渠道下載投資應用程式，或登入類似投資的網站，受害人存錢後，網站會顯示款項上升，但實際是虛假銀碼，受害人的「投資」亦不能取回。

網罪科總督察戴子斌表示，詐騙集團在本地租用商業寫字樓作為營運中心，各成員有不同分工，包括資訊科技人員、中層管理、辦公室接待員及推廣員等。初步調查顯示，該詐騙集團去年第二季開始運作，單是今年第一季已騙取了1,100萬元，單一最大宗款項是76萬元。警方周三、四(18及19日)展開行動，以「串謀詐騙」拘捕11男8女，年齡介乎18至31歲，當中10人為集團骨幹，部分有三合會背景。行動中，警方撿走9部電腦、128部智能電話、現金140萬元、價值約5萬元加密貨幣以及一輛與案有關的名貴跑車。警方行動仍在繼續，不排除更多人被捕。

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記者：黃傑偉

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