【躍動港島南】當局公布計劃主要策略　涉建連接郊野公園與港鐵站步行徑及開放鴨利洲公園圍封區

▲ 躍動港島南辦事處制定了概念總綱計劃。（當局提供）

《2020年施政報告》宣布政府將實施「躍動港島南」計劃，把南區打造成為一個適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。跨專業的躍動港島南辦事處公布計劃概念總綱及主要策略，包括增設連接香港仔自然教育徑、黃竹坑站及香港仔郊野公園的步行徑；開放鴨利洲公園圍封景觀及草地區；連接南朗山道熟食市場及毗鄰行人天橋，通往港鐵黃竹坑站。

跨專業的躍動港島南辦事處於2021年2月在發展局成立，將與持份者接觸和協作，並統籌及落實在計劃內的下列5個主要項目，包括：

提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施

研究擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，並在沿岸提供更多登岸設施

透過政府的活化工廈政策加快黃竹坑舊式工廈的重建或改裝

研究有否重建或整合區內現有「政府、機構或社區」用地或設施的空間

美化公共空間及提升黃竹坑商貿區及附近海濱地區的行人暢達性，以及改善深灣道及布廠灣一帶的步行環境

躍動港島南辦事處亦會與相關政府決策局及部門共同推展計劃下的其他主要項目，包括海洋公園重生方案及活化珍寶海鮮舫，並探討新的海上旅遊路線及在已復修的石澳石礦場用地發展水上運動中心。

事隔半年，辦事處以上述5項重點為基礎，制定了概念總綱計劃，涵蓋「躍動港島南」的重點地區，即黃竹坑、香港仔及鴨脷洲一帶。計劃提出了4個主要策略，共15項建議。

點擊圖片看詳細建議：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜