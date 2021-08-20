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【小一入學】推全方位學習可選修劍擊空手道　聖若瑟英文小學招生9月2日截止報名

中小學 19:08 2021/08/20

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聖若瑟英文小學小一申請將於9月2日截止報名。（小學概覽圖片）

位於觀塘的私立男校聖若瑟英文小學，創立於1958年，其辦學宗旨是「提供優質教育，讓學生在學校的多元教育下各展所長」，學校於7月19日至9月2日接受2022/23學年小一入學申請。

聖若瑟英文小學是私立全日小學，宗教背景是天主教，學校佔地面積4500平方米，主要教學語言為英文。根據小學概覽，學校推行全方位學習，學生可以選修劍擊、體操、武術、空手道、游泳、高爾夫球、圍棋及日語、法語或西班牙語。另外，學校提供科學、數碼特工、藝術、創意寫作、電腦等資優課程。

學校的教學策略為語境教育及資優教育，當中分成全班及抽離式資優課程。校方亦推行跨學科學習，設立星期三課程和星期五活動，安排安排各級學生在該學習時段學習指定課程及各類型體能活動，以提升學生不同智能的發展，如思維、科研、外語訓練等，為日後學習奠定更穩固的基礎。

2021/22學年小一至小六全年學費為$45,000，分10期付費。校方於7月19日至9月2日接受2022/23學年小一入學申請，家長須於學校網頁（按此連結）註冊帳戶，登入後完成報名程序，未登入前未能查看報名需知及面試詳情等。

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責任編輯：林愛娜

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