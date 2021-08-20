【小一入學】啟思小學中文教學推IB課程　招收小一新生9月30日截止報名

▲ 啟思小學是以中文為主力教學語言的IB小學。

位於九龍塘的啟思小學推行IB框架，並融入本地課程，屬於以中文為主力教學語言的IB小學，現正接受2022-23年度小一入學申請，家長可於即日至9月30日為子女遞交小一入學申請表及相關資料。

中文教學推IB課程

啟思小學於1985創校，是基道教私立男女全日制小學，聯繫學校有同樣位於九龍塘牛津道的「啟思小學附屬幼稚園」和位於將軍澳「啟思中學」，辦學團體是啟思教育有限公司，校訓為「活學好思」，教學語言是中文（包括普通話）及英文。

啟思學校執行IB框架，各科以此為根基發展教學內容，如透過「超學科探究課程」的經歷作貫穿，培養知識量、探究精神、世界關懷等IB素質，學校只按需要引入教科書作教材，而各科課程主力由老師團隊設計。

教學語言以中文為主，陳素明校長認為因母語更有助建立思維，而學校英語師資強，包括以英語為母語的老師，配合提升英語課堂時數，以幫助學生建立英語能力。

小一入學報名至9月30日

2022-23年度小一入學報名由3月1日至9月30日，報名表格可於辦公時間到學校校務處領取、郵寄索取表格或在學校網頁下載【按此連結】，家長可親身到校務處或以郵寄方式遞交申請表。

遞交報名表時，需連同學生出生證明書副本、最近兩次成績表副本和3個長型回郵信封。報名費$80，家長可親身交現金或劃線支票至校務處。

面試日期待定，會以小組分段接見。參照2020-2021年度的學費，1至3年級全年費用$116,600，分11 期繳付，每月$10,600；4至6年級全年費用為$119,350，分11 期繳付，每月$10,850；註冊費$1,500。

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責任編輯︰顏紫燕