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【小一入學】拔萃女小學8月23日起招收小一新生　傳統名校狀元輩出運動音樂皆精

中小學 19:54 2021/08/20

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拔萃女小學將於8月23日至9月3日招收小一新生。（香港經濟日報資料圖片）

傳統名女校拔萃女書院歷年來狀元輩出，運動音樂樣樣皆精，被譽為全校精英班，故每年都有大批家長希望女兒入到一條龍的拔萃女小學（下稱女小拔）。本月8月23日至9月3日，拔萃女小學將招收2022至23年度小一新生，學額140個。

女小拔除了在學校網站列出報名詳情外，更罕有在英文報章上登廣告招生，列明小一學額有140個，在2015年9月1日至2016年12月31日出生的女生，可申請入讀該校，廣告上亦列明申請方法、截止日期及所需文件。

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校方指出，登報招收新生屬慣常做法，每年都會在報章廣告及校網上列出招生詳情，方便家長查閱。

同場加映︰4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

根據女小拔在學校網站及登報的資料顯示，8月23日至9月3日接受小一申請，有興趣的家長可於校網上報名，再以掛號信或速遞方式寄出所需文件：

資料表及報名表列印本
申請者出世紙影印本／身分證影印本／其他有效身分證明影印本
申請者最近期的成績表影印本
住址證明影印本
聖公會浸禮證明影印本（如有）
其他文件或資料（不可超過4頁A4紙）
注意事項：用萬字夾在左上角夾好文件，切勿用釘書釘。

已報名的家長需於9月中提交影片，有關拍片的要求有待校方公布。校方會從中挑選合適的學生，在10月下旬至12月進行面試，並於12月下旬公佈結果。現時拔萃女小學的全年學費為港幣7萬元，分10期繳交。

同場加映︰呂爵安陳欣妍專訪

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責任編輯︰林綺玲

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