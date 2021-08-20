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【防疫措施】特定群組機場員工須於9月30日起接種兩劑疫苗　另須每七天進行檢測

社會 20:03 2021/08/20

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機管局今日（20日）宣布，為進一步保障機場員工，特定群組機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。（資料圖片）

機管局今日（20日）宣布，為進一步保障機場員工，特定群組機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。

【防疫措施】國泰航空發內部通告　10月起駐港員工進入機場禁區範圍工作須接種疫苗。詳情即看：【下一頁】

機管局表示，自 8 月 1 日已要求所有進入機場禁區的機場員工必須已完成接種兩劑疫苗，或出示陰性檢測結果證明。惟因應最近一宗涉及一名航空公司貴賓室員工感染新冠肺炎，新規定將進一步加强相關措施。

按照新規定，特定群組包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在1.5米範圍內沒有隔板／屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員，以及機艙及洗手間清潔員等。機場營運商包括航空公司只能安排已接種疫苗的員工進行相關工作。

機管局又提到，至今逾8成特定群組員工已接種首劑疫苗。

機管局指，新規定將分兩個階段實施（兩個階段均不接納醫療豁免）：

第一階段：自 9 月 1 日起，特定群組員工必須最少完成接種一劑疫苗。已接種一劑或已完成接種疫苗的員工須每七天進行檢測一次。

第二階段：自 9 月 30 日起，所有特定群組員工必須完成接種兩劑疫苗，並須每七天進行檢測一次。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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