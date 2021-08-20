【防疫措施】特定群組機場員工須於9月30日起接種兩劑疫苗　另須每七天進行檢測

▲ 機管局今日（20日）宣布，為進一步保障機場員工，特定群組機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。（資料圖片）

機管局今日（20日）宣布，為進一步保障機場員工，特定群組機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。

【防疫措施】國泰航空發內部通告 10月起駐港員工進入機場禁區範圍工作須接種疫苗。詳情即看：【下一頁】

機管局表示，自 8 月 1 日已要求所有進入機場禁區的機場員工必須已完成接種兩劑疫苗，或出示陰性檢測結果證明。惟因應最近一宗涉及一名航空公司貴賓室員工感染新冠肺炎，新規定將進一步加强相關措施。

按照新規定，特定群組包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在1.5米範圍內沒有隔板／屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員，以及機艙及洗手間清潔員等。機場營運商包括航空公司只能安排已接種疫苗的員工進行相關工作。

機管局又提到，至今逾8成特定群組員工已接種首劑疫苗。

機管局指，新規定將分兩個階段實施（兩個階段均不接納醫療豁免）：

第一階段：自 9 月 1 日起，特定群組員工必須最少完成接種一劑疫苗。已接種一劑或已完成接種疫苗的員工須每七天進行檢測一次。 第二階段：自 9 月 30 日起，所有特定群組員工必須完成接種兩劑疫苗，並須每七天進行檢測一次。

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責任編輯：曾卓鋒