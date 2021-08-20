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【醫療事故】瑪麗醫院病人活檢腎臟組織翌日無故失蹤　院方展開調查

社會 21:17 2021/08/20

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瑪麗醫院病人活檢腎臟組織翌日無故失蹤，院方展開調查

瑪麗醫院發言人今日（20日）表示，一名女病人因腎臟出現腫塊，本月16日於該院接受電腦斷層掃描檢查，並在超聲波引導下作穿刺活檢，以取出腎臟組織樣本進行病理化驗，不過翌日，病理學部職員進行化驗時發現樣本容器內並無組織樣本，隨即通知上司及相關部門，院方即時尋找有關樣本惟未能尋獲。

院方指，根據醫療紀錄，放射科醫生於穿刺活檢過程中成功取出樣本。醫護人員即場核對病人身份後，於樣本容器貼上病人資料以作識別，並將容器置於密封收集袋以安排送往病理化驗室化驗。

該院分別於昨日及今日向病人及其家屬解釋事件及致歉，並安排病人於下周內再作活檢化驗，將配合其他檢查以確認腎臟腫塊屬性。醫護團隊會繼續密切跟進和監察病人情況，提供適切治療及所需協助。
 
院方表示，非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報，將調查遺失樣本的事發經過及根本原因，並提出改善建議。

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記者：鄧凱文

 

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