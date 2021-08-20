【強制檢測】美國抵港確診外傭曾訪四處須再強檢　包括赤柱廣場3hreesixty

▲ 美國抵港確診外傭曾訪四處須再強檢，包括赤柱廣場3hreesixty。（經濟日報資料圖片）

早前一名美國抵港外傭完成七天酒店強制檢疫後確診，多個病人曾到訪地點需納入強制檢測公告，當局昨日再發公告，提醒曾到訪灣仔道八方雲集鍋貼水餃專門店、赤柱廣場3hreesixty、曾乘搭往返赤柱村及銅鑼灣的40號專線小巴，須於周日(22日)或之前再強制檢測。

早前一名美國返港的38歲女外傭確診，帶有L452R變種病毒，抵港後於檢疫酒店完成7天隔離，其後居於赤柱村道一獨立屋，抵港第12天樣本確診。詳情請見【下一頁】

病人潛伏期和傳染期其間曾到港島7處地方，早前已納入強制檢測公告，當中於指定期間曾身處以下4個指明地方人士，8月22日或之前需要再次進行檢測，已完成疫苗接種人士亦需接受強制檢測：

8月8日下午5時至8時，曾身處灣仔道146號地鋪八方雲集鍋貼水餃專門店

8月9日中午12時至下午3時，或8月11日中午12時至下午3時，曾身處赤柱廣場2樓3hreesixty

8月8日下午3時30分至下午5時，曾乘搭任何由赤柱村開出往銅鑼灣路線號碼40的專線小巴

8月8日下午6時30分至下午8時，曾乘搭任何由 銅鑼灣開出往赤柱村路線號碼40的專線小巴

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡