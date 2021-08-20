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【海洋公園】海洋公園邀請投資者合作發展園區　料年底或明年初招標

社會 22:54 2021/08/20

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海洋公園邀請投資者合作發展園區，料年底或明年初招標（資料圖片）

海洋公園邀請投資者以「BOT模式」合作進行園區發展，園方將展開投標資格預審，其後於今年年底或2022年年初進行招標。海洋公園表示投標資格預審程序，將審核有意競投者是否符合進入招標程序的相關資格，同時把投標者數量，維持在切實可行的範圍內，確保他們在公園未來發展、保育及教育方面有共同願景。

園方指，有意競投者可提出對其中一個園區的發展意向、或就兩個收費園區的特定部份，提交營運意向，包括：位於山下園區免費入場的全新零售／餐飲／消閒區（約89,000平方米），以及位於山上園區的歷險主題區（約125,000平方米）和健康主題區（約162,000平方米）；並於8個星期內回應和提出建議。至於歷險主題區及健康主題區，亦歡迎有意競投者提交對區內特定部分的發展及營運意向。

海洋公園公司主席劉鳴煒表示，是次發出投標資格預審邀請，為構建全新海洋公園跨進重要一步。合作夥伴要與公園以至香港整體長遠目標一致，方可實現公園的全新願景。

我們期望透過與合作夥伴共同努力，讓海洋公園成為政府『躍動港島南』計劃中的一顆耀目明珠，全方位提升訪客體驗，同時達至業務持續發展的目標。

為了進一步支持公園的保育及教育工作，公園鼓勵有意競投者將下列導向原則融合於主題園區的概念設計、營運或其他項目：

  • 肩負環保責任，提升動物福祉，貫徹公園目標
  • 透過不同行動，例如節約用水、廢物管理和回收，以及可持續採購流程等，實現可持續的卓越營運
  • 在保育及教育方面的價值觀與公園並肩而行，全力透過具教育性的體驗式學習活動，以及概念主題和內容，為消費者行為帶來正面改變
  • 肩負社會責任並支持共融，致力滿足有特別需要的人士

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

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