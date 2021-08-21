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【新冠肺炎】新增3宗輸入確診個案　委內瑞拉個案曾接種2劑國藥疫苗

社會 14:46 2021/08/21

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（程志遠攝）

本港疫情放緩，今日（21日）新增3宗輸入確診個案，沒有新增不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（21日）零時零分，中心正調查3宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,053宗。

3宗輸入個案分別是2男1女，從哈薩克斯、委內瑞拉及尼日利亞抵港，年齡介乎11至18歲。其中2人無病徵，1人8月20日起發病。涉及的的檢疫酒店包括灣仔華麗銅鑼灣酒店和北角華美達盛景酒店。

3宗個案中，從委內瑞拉抵港的個案曾於6月5日及6月26日在委內瑞拉接種兩劑國藥疫苗。

本港首劑接種率佔合資格人口57.7%，惟日前一名機場貴賓室員工確診，疑受轉機客感染。國泰最新通告指，10月起要求禁區員工及外判服務供應商都須接種，12月起亦不再接受檢測替代接種。機管局亦宣布，9月底起要求與抵港、轉機客有接觸的員工均須完成接種，不得以檢測證明取代接種，醫療豁免亦不獲接納。詳情即看：【下一頁】

另外，勞福局正向印尼和菲律賓互認疫苗接種事宜，會盡快公布已接種疫苗外月傭來港的細節，現時的討論進展良好，可望於下周達成共識後公布外傭來港安排。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋

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