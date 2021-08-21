【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子

▲ 網民分享自己後悔移民到英國的原因。

自英國允許持有有效BNO（英國國民（海外）護照）的港人赴英居住後，陸續有港人移民英國。移民他鄉的生活是苦是甜？有任職前公務員的港爸早前攜家移民英國，撰文分享自己「好後悔嚟咗英國做二等公民」，並列舉數個後悔的原因，但全部原因卻羨煞網民。

該名網民在facebook專頁公務員secrets上投稿，分享自己「好後悔嚟咗英國做二等公民」的原因。首先是居住環境的變化，他分享自己香港居住400呎蝸居，但在英國變成2000呎三層屋，日日要行上行落「行到腳痛」、三層大屋設有後花園，可以BBQ、曬太陽及玩水，形容自己是「強制勞動」。

由香港400尺換左英國2000幾尺3層屋，日日行上行落都行都腳痛。個後花園成間屋咁大，又要燒野食，又要玩水仲要曬太陽，簡直係強制勞動！

其次是選擇困難症，他分享在英國超市買菜煮飯非常「頭痛」，因為英國超市普通一塊肉眼扒都3磅起，「大件夾抵食」令一家人完全食唔哂；而且家中有兩輛車，每次出門都不知道應該開哪一輛，感到很痛苦。

超市d 英國肉眼扒3鎊一快，一家都食到濟晒。門口停兩部車，出親門都選擇困難唔知揸邊部車，勁痛苦！

第三個原因是「歧視」，他分享不知道是否因為自己是亞洲人，結果令到自己被鄰居「歧視」，每天都被邀請參加大家小朋友生日派對玩樂，更令子女開心到不捨得回家。

子女懷念在港做功課的日子

至於爸爸爸爸最嚮往的教育制度，該名港爸指，子女上學不但功課量少、而且沒有暑期作業，好擔心子女學習進度差會變蠢，更指子女有少許懷念以前在香港港，以前每晚做功課至12點的日子。

放暑假又咁短，英國又咁多博物館同城堡，點玩得曬呀，仲有睇波同歌劇，而家仲plan 緊下星期去warwick castle 玩， 死啦唔知玩2日定3日好呢？

令他感到最恐怖是，在英國睇醫生是完全免費的，退休後又有退休金，令到他整個人喪失奮鬥目標，

MPF 攞出嚟啲錢本身諗住第日老左睇醫生，原來用唔到，完全唔知點洗好...

雖然撰文指後悔，但網民卻知道港爸完全在說反話，並留言指大感羨慕，更有網民分享說自己都很想住大屋，嘗試下行路行到腳痛的感覺。

英國宣布，由2021年1月起，符合BNO簽證的香港人及其家屬，可在英國居住、讀書或工作5年，之後可申請無限期居留，再居住12個月後可登記成英國公民。

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責任編輯：王明芳