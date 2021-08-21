【新冠肺炎】陳肇始稱機場禁區員工強制打疫苗合理　盡快公布外傭來港安排

▲ 食物及衛生局長陳肇始。（經濟日報資料圖片）

近日機場貴賓室一名女職員確診感染Delta變種病毒，食物及衛生局長陳肇始今日（21日）出席電台節目後見記者，她指出，機管局機管局要求禁區內工作的機場員工，必須接種新冠疫苗，她認為外地疫情嚴重，有關安排合理，有助減低傳播風險。

另外，現時勞福局正向印尼和菲律賓互認疫苗接種事宜，現時進展良好，會盡快公布細節。她又指，兩地現時為高風險地區，所以兩地外傭來港必需遵守防疫禁令。

陳肇始在電台節目中表示，雖然本港近日仍有零星輸入個案，但現行防線仍能有效堵截，約6成都能透過在機場檢測發現。

被問到荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)獲豁免檢疫來港拍劇事宜，陳肇始指政務司長按《預防及控制疾病條例》可豁免若干人士檢疫，而獲豁免人士除不可來自高風險地區，亦必需遵守附帶條件，強調政府會在整體上作平衡，將風險降到最低。

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責任編輯：陳梓蔚