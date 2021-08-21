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【MIRROR成員】Anson Lo夥五位歌手12月開音樂會　神徒準備搶飛睹教主風采

娛樂 11:44 2021/08/21

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Anson Lo夥五位歌手12月開騷，神徒準備搶飛睹教主風采。

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的歌迷「神徒」一向行動力極高，昨日（8月20日）音樂平台MOOV宣有，在今年年底即將舉行MOOV音樂會，並公開六位表演歌手名單中，第一位正就是Anson Lo，看來一班「神徒」與「前夫」又要準備陷入搶飛潮。

【MIRROR星蹤】姜濤Anson Lo心痛粉絲通宵排隊　盧瀚霆慘被Edan影「豔照」

教主年底又開騷！（instagram圖片）

【MIRROR成員】12子人氣爆燈簽名成商機　網民開價100出售教主「非親筆」簽名

Anson Lo開演唱會

事實MIRROR成員最近除努力宣傳新歌、接代言廣告，還安排了多個現場演出，包括姜濤、柳應廷（阿Jer）與林家謙和Tyson Yoshi即將舉行的拉闊音樂會；陳卓賢（Ian）與馮允謙合作的《我是現場》音樂會，至於音樂平台MOOV昨日則宣布年底舉行的音樂會，其中一位嘉賓正是「教主」Anson Lo。

MOOV為慶祝今年踏入15周年，於今年12月7日在會展舉行《網上行夢想系 MOOV LIVE Music On The Road》音樂會，並預告會邀請六位歌手擔任演出嘉賓。MOOV昨日宣佈第一個表演嘉賓，就是人氣高企的「教主」Anson Lo，而另外五位演唱嘉賓的名單將會陸續宣佈。

【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂

演唱會海報。（Facebook圖片）

同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪

《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》

日期：2021年12月7日
時間：晚上8時15分
地址：香港會議展覽中心Hall 5BC
換票詳情：https://bit.ly/3CUVNoP

    點擊圖片放大
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同場加映：Anson Lo專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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