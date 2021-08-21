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【香港小姐2021】破例由20強佳麗自選出場號碼　陳聖瑜宋宛穎葉靖儀施茉莉奪小組首名　

娛樂 11:03 2021/08/21

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評審及嘉賓大合照

TVB大騷《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷形式進行，在最後一集的《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，眾佳麗施展渾身解數，經過三輪最終回Battle後，大會先後揭曉四個組別以及20名殺入準決賽佳麗排名。

而且是次大會更打破慣例，首度讓佳麗自選出場號碼，眾佳麗可根據組別及組內排名挑選心水出場號碼。而陳聖瑜、宋宛穎、葉靖儀施及茉莉分別奪小組的第一名。

【香港小姐2021】「最美港姐」朱玲玲與佳麗會面　陳聖瑜淡定梁凱晴緊張

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4位佳麗出局

因為在最終回獲得最高分數的組別依次為粉紅組、綠組、橙組及紅組，換言之四組之中只有粉紅組全線擠身準決賽，第二、三名的綠組及橙組需淘汰一名組員，第四名的紅組則需淘汰兩名組員。

結果馬嘉希、盧淑儀、陳詩帆、姜嘉琳「冇得留低」被踢出局，但難得4人表現冷靜，並笑容滿臉地感激獲得是次寶貴經驗，表現得體。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

而四組組內排名如下：

  • 粉紅組：宋宛穎、戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙、劉珍寶
  • 綠組：葉靖儀、楊培琳、陳懿德、梁允瑜、余詠童、
  • 橙組：陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、伍韻婷
  • 紅組：施苿莉、邵初、關楓馨、梁菁琳

評審及嘉賓大合照

余詠童獲幸運號碼

在佳麗開始選擇出場號碼前，司儀陳凱琳透露原來港姐的幸運出場號碼是17號，因為在眾多號碼中，17號佳麗奪得冠軍的次數最多，總共6次。

而往年得到冠軍的17號參選佳麗根據年份依次為陳文玉、高麗虹、陳法蓉、張名雅、陳凱琳以及陳曉華。

今年首名獲得號碼選擇權的佳麗為宋宛穎，不過她卻挑選了8號，之後一直沒有人揀選17號，直到余詠童出場，相關號碼才獲得「歸宿」，看來一眾佳麗都相當禮讓。

同場加映：蔡思貝

撰文 : TOPick柴犬出動

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