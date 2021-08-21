【外傭來港】已打疫苗外傭來港安排或下周公布　業界料有數千名外傭可來港

▲ 勞福局正向印尼和菲律賓互認疫苗接種事宜。

勞福局正向印尼和菲律賓互認疫苗接種事宜，會盡快公布已接種疫苗外月傭來港的細節，現時的討論進展良好，可望於下周達成共識後公布外傭來港安排。

香港僱傭公會主席陳東風向傳媒表示，預計目前有7000至8000名外傭已取得簽證，當中超過一半已完成接種兩劑疫苗，待政府公布後便可來港。他補充指，這些外傭當中有部分人在去年已受聘及申請簽證，等待來港多時。陳東風引述菲律賓駐港總領事館說，當地疫苗接種紀錄大部分符合特區政府要求。

對於政府計劃安排到港外傭集中於一至兩間酒店接受檢疫，陳東風相信，屬於房價300至500元的中下價的酒店，而這類酒店平均每間只有300至500間房，如果要接待逾7000名外傭，恐怕需要一段長時間，建議當局開放更多檢疫酒店供外傭檢疫期間入住。

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責任編輯：伍瑋瑋