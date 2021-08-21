【喪親之痛】東奧後母親猝逝　泰國羽毛球一姐心碎：遺憾沒讓她看到奧運獎牌

▲ 東奧後母親心臟急性衰竭猝逝，泰國羽毛球一姐心碎：「沒讓她看到獎牌」。

東京奧運早前完滿落幕，泰國羽毛球一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）不敵好友兼勁敵、中華台北選手戴資穎，8強止步。日前，依瑟儂在社交平台上宣布母親突然離世的噩耗，她登入母親的Facebook帳號發文，又為自己未能拿下奧運獎牌向母親道歉。

依瑟儂昨日透過母親的Facebook帳號，宣布媽媽離世的壞消息，她寫道：

大家好，我是依瑟儂，媽媽一直很堅強，總是掛心身邊的人，我很抱歉沒有讓她看到夢寐以求的奧運獎牌。謝謝大家的關心，這將是媽媽Facebook最後一篇貼文。感謝所有人，希望媽媽永遠幸福且開心的笑著。

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伊瑟儂又在自己的Instagram發文悼念母親，並貼出多張合照。她感謝各方的關心，又表示自己已說不出話來，但無論如何都希望媽媽安息，在天上看著她的成就，她會為了對方而繼續努力，不管前路有多艱辛。不少球迷和網民都紛紛在帖文下留言，為伊瑟儂打氣。

據泰國媒體報導，伊瑟儂母親的死因初步判斷為窒息，詳細死因仍有待調查，她生前曾接受新冠肺炎檢測，結果為陰性。而在母親被送院前，依瑟儂曾嘗試為其施行CPR搶救，可惜母親送院後仍回天乏術。當地傳媒亦有消息指出，伊瑟儂的父親確診新冠肺炎，目前正留院治療。

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責任編輯：羅嘉欣