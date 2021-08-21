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【支持港隊】車禍截肢成香港首位截肢運動員 陳浩源出戰殘奧：好想試吓當一哥滋味

健康 12:12 2021/08/21

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陳浩源是香港首位及唯一的輪椅羽毛球運動員。

東京殘奧會將於8月24日開幕，今屆殘奧港隊共派出24位運動員，出戰共8個項目。現年36歲的港隊代表陳浩源是香港首位及唯一的輪椅羽毛球運動員，出戰首次正式成為殘奧項目的羽毛球。陳浩源在23歲時遇到車禍截肢，他經歷無數次手術後重新站起來，並接觸到輪椅羽毛球運動員，多年來贏過至少60面獎牌，他期望可以在東京殘奧上嘗試一哥的滋味。

陳浩源原本在中港電子公司任職，23歲那年與公司同事吃完團年飯後，深夜乘車遇上交通意外，救護員考慮到他的左腿被夾住，在車禍現場為他截肢保命。陳浩源經歷了在醫院長達10個月的治療，幸好家人及女友對他不離不棄，不停鼓勵他振作，經歷了大大小小的手術才康復出院。

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輪椅上的羽毛球

陳浩源是羽毛球發燒友，小學已開始打，升上中學更着迷，也代表學校出賽，並獲不少學界獎項。他當時不屬專業的訓練，未能進入香港代表隊，也無緣躋身運動員之列。

重拾羽毛球的契機，是他過往認識傷殘代表隊成員鼓勵他，雖然雙腿有事，但仍可打羽毛球，先當興趣，有潛質的或日後可打代表隊。他心想不妨一試，但衡量自己身體後不能跑跳，只適合在輪椅上打，於是循這方面嘗試。香港僅幾個業餘的輪椅羽毛球手，他初時跟着玩，年輕加上有潛質，教練認為他適合加入港隊，加強重點訓練，一年多後，在亞運會初試啼聲。

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苦無對手練波

由於香港只有他一個輪椅羽毛球運動員，陳浩源平時練習與教練或健全羽毛球運動員練習，沒有對手練習，一切都要靠自己摸索，他需要雙手操控輪椅，然後拿起球拍擊球，難度十分高，需有超快速的反應及集中力，這方面花了很多時間。

站著與在輪椅上打羽毛球一定有很大分別，陳浩源過去接受訪問時，坦言是兩回事。「平時打波，羽毛球飛埋來，大腦接受到信息，自然郁動身體去接波。我初時坐在輪椅打，腳動不了，大腦要把信息傳至雙手，一手操控輪椅，一手用拍去接波。因我本身不是輪椅使用者，一直以義肢行路，打羽毛球時才用輪椅，需花很長時間去適應和摸索。」

自從2009年成為輪椅羽毛球運動員後，陳浩然代表香港參加過不少國際賽事中，多年來贏過至少60面獎牌。他不但兩次獲頒香港傑出運動員，2019年更獲選為十大傑青。羽毛球是今屆東京殘奧新增項目，目前世界排名第2的香港輪椅羽毛球運動員陳浩源表示，作為運動員固然以獎牌為目標，但更希望取得金牌，「自己保持世界排名第2已有5、6年，好想試吓當一哥的滋味」。他坦言，第一次參加奧運難免緊張，希望可盡量享受比賽。

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責任編輯：羅嘉欣

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