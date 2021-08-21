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【電子煙】港大學者斥議員阻禁電子煙　強調所有煙草都有害

社會 12:31 2021/08/21

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（經濟日報資料圖片）

政府2年前提出修訂《吸煙(公眾衞生)條例》草案，建議禁止電子煙和加熱煙，有學者今日（21日）在電台節目批評部份人和議員阻礙法例通過，令公眾健康被部份人的利益騎劫。

香港大學護理學院副教授王文炳今日（21日）出席電台節目時引述港大一項調查指，大部份市民都支持全面禁止另類煙草產品，但法例在部分人士和議員阻撓下未能完成修訂，是令人遺憾。

對於有煙草公司聲稱另類煙草產品對身體的傷害更少，王文炳就反駁指，所有煙草產品都是有害無益，電子煙和加熱煙甚至會產生傳統煙草不具備的有害物質，甚至令人更難戒煙。他又指，不少未有全面禁止另類煙草產品的國家，其青少年吸食電子煙及加熱煙的情況難以控制，反問香港是否要步其後塵。

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責任編輯：陳梓蔚

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