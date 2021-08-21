【一圈圈】李婉華迷Anson Lo成神徒　MIRROR熱已蔓延至加拿大華人圈

▲ 前大台花旦不滿加薪幅度決意離開，「神徒」李婉華望跟MIRROR合作。

商台節目《1圈圈星光背後》今日邀請到前大台花旦李婉華擔任嘉賓，接受主持人梁泰來的訪問。身為「神徒」的她早前有幸跟其偶像Anson Lo撓手合照，訪問中她直言很希望能夠跟MIRROR合作，願意為此特地從加拿大返港！

1986年入讀香港演藝學院、同年被TVB發掘化身「銀河十星」之一的一代大台花旦李婉華，於2003年與李守正結婚後淡出娛圈移居溫哥華。現年53歲、已是三子女之母的她因私事回港，變身Anson Lo粉絲「神徒」成為熱話。

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李婉華成為神徒

離港返回加拿大前，李婉華接受《1圈圈星光背後》專訪，談及MIRROR熱潮已蔓延至加拿大華人圈，她自己亦因這次回港隔離21日期間狂煲ViuTV劇集《大叔的愛》而迷上「教主」，最後，她央求好友歐錦棠幫忙追星。

李婉華表示：「真的很開心，我成世人都無試過追星，多謝棠哥！他幫我問花姐再帶我去活動現場，花姐還幫我拿相機。如果VivYV找我回來跟MIRROR合作，我願意！我可以做阿姨、姨媽，花姐話我仍可做姐姐！」

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不滿TVB薪酬

李婉華是一代女神，一出道已是劇集《旭日背後》的女主角，兩套處景劇《公私三文治》及《卡拉屋企》更令她紅極一時。

後來於1994年她忽然絕跡TVB，決定到台灣發展，在當地推出一張唱片後事業下滑，她透露與她當年不滿TVB加薪幅度、拒絕續約慘遭雪藏有關。

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李婉華透露：「當年我們人工好低！離開是因為加好少錢人工，記得那位經理跟我談加人工時，我直情流眼淚！加我這麼少錢，又要我簽多十年八年？我怎樣生活？當時我還要幫補家庭，我雖然好捱得，但實在太少錢了！」

她指，當日因為拒與簽約續約，拍完《卡拉屋企》後就雪藏一段長時間：「試過半年無工作無收入！（當時很生氣？）其實當年我們決定離開的藝人，無一個開心！每個都想繼續做，但真的生活不到！」

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墊資數十萬元

當年李婉華惡運連連，因拍劇認識了夏韶聲後有機會簽約唱片公司「海岸娛樂」，並於1994年推出大碟《藍》殺入樂壇。奈何，大碟面世首日就碰上公司結業，至今她仍無法追討她代公司墊資的數十萬元。

她憶述：「那時候其實有些知名度都可以唱歌，但講真那張專輯製作得很好，當年亦有樂評拿來跟關淑怡、王菲相提並論，我好開心！但新碟推出第一天公司就倒閉，我好記得那天我扮到靚靚上商台宣傳接受黃偉文訪問，外面有好多記者，Wyman告訴我消息時，我直情呆了！不停問真的嗎？」

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李婉華慨嘆自己入行後一直運氣不佳：「我從來不覺自己做這行有運，很辛苦才獲得一點點，某階段很心淡，由TVB的經歷，我只要求多一點點，不簽約話決定雪藏我。」

她坦言演藝行業很殘忍：「我放很多心機做所有事，結果公司突然摺埋，過欠我好多錢，是之前為了唱片到英國及巴黎拍照，照理是公司負責的，行程中監製說信用卡有問題，全隊人最大是我，難道我叫化妝師代為簽卡嗎？我就唯有代付，你想想這麼多人在歐洲這麼多天花了多少錢？」

李婉華坦言直至她2001年主持兩年商台節目《戀上你的床》事業才露曙光，但她最後因思想傳統為家庭放棄事業移居溫哥華。

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