【奧運故事】支付的士費助牙買加選手趕往賽場奪金 美女義工獲官方道謝邀請旅行

▲ 牙買加駐日本大使館8月19日特地為河島舉辦感謝儀式。

雖然東京奧運已完美落幕，背後卻有很多感人的故事值得細味。牙買加110米欄金牌得主帕克門特在出戰110米欄決賽前搭錯車去錯場館，幸獲熱心義工河島為其支付的士費用，他才能及時到場熱身，最終順利贏得金牌。牙買加駐日本大使館8月19日特地為河島舉辦感謝儀式，承諾疫情穩定後招待河島及家人赴牙買加旅行，帕克門特更親自拍片以日文向河島道謝。

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牙買加駐日本大使館在8月19日舉辦感謝儀式感謝河島善舉，不但為河島送上印有牙買加國旗的T恤作為紀念品，同時承諾在疫情穩定後招待河島及家人，前往牙買加旅行。現場播出帕克門特的視頻，他親自拍片並以日文再度向河島道謝，河島則謙稱自己只是盡義工本分，

我只是做了能力範圍內的事，我不希望他（指帕克門特）的奧運之旅留下遺憾。

感人的故事回帶到8月5日110米欄決賽當日，帕克門特搭錯巴士去錯比賽場館，由於當時所有的官方指定車輛都已被預訂，若搭巴士返回選手村再轉乘其他車輛，帕克門特將無法趕及參加決賽。

帕克門特曾請求官方車輛開特例，但司機堅稱要先預訂汽車才能安排接送。正當帕克門特驚惶失措之際，奧運義工河島熱心地為帕克門特支付場的士費用前往比賽場館，帕克門特最終及時到達並順利熱身，更在決賽中以個人賽季最佳時間13.04秒贏得金牌。

帕克門特奪金後，沒有忘記河島的善意，他特意找河島歸還的士費用並向她表達感謝，並給予一件牙買加奧運球衣作回禮，二人更合照留念。

31歲的帕克門特於2012年倫敦奧運贏得一面銅牌，其後因傷無法參加2016年里約奧運。至於現年25歲的義工河島是日本及塞爾維亞混血兒，她早前於個人ig上載穿上由帕克門特贈送的奧運球衣照片，大批網民留言讚好，包括帕克門特本人。

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責任編輯：王明芳