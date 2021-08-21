【東張西望】傳潘梓鋒正辦離婚手續　疑誤會現友女友偷食打「賈明昇」

▲ 傳潘梓鋒與吳紫韻秘密拍拖。

TVB《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）約近兩同前傳出與圈外女友嘅前度發生肢體碰撞被捕，潘梓鋒亦因此亦即時被停工。直到上周三（8月18日）有報道指，原來潘梓鋒已婚更育有一女，當日是與太太的前度打架，但後來有傳其實他與太太分居年半，現正辦理離婚手續。

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與「賈明昇」肢體碰撞

事件峰迴路轉，到今日（8月21日）有傳潘梓鋒與曾主持《3日2夜》的吳紫韻（Purple）地下情，打架事件當日，吳紫韻約了《愛．回家之開心速遞》演賈明昇的鄒兆霆到香閨作客食飯，由此潘梓鋒誤會女方出軌，於是殺上門「捉姦」，一怒之下發生肢體碰撞。

有指，潘梓鋒冷靜即向鄒兆霆道歉，可是對方報警求助，而事件已進入司法程序。

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吳紫韻否認戀情

巧合地，上月《明星運動會》內，潘梓鋒與鄒兆霆曾在拳擊賽對打，賽事由潘梓鋒勝出，賽後二人更互擁合照。

吳紫韻回應傳媒稱，與潘梓鋒為同事，只在公司聚會見過面而已，對於有此傳聞表示錯愕。

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