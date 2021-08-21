【整容變毀容】靚仔KOL整容失敗變大叔蒼老20歲 神隱2年現身哭訴：好後悔

▲ 靚仔網紅整容失敗神隱2年。

中國網紅金大威因帥氣外表加上拍攝搞笑影片而走紅，在微博上擁有73萬粉絲。不過他在2019年突然「神隱」，不再更新社交平台，直至今年3月才現身，原來他2年前整容失敗，導致毀容，看起來蒼老了20歲，令他深感後悔。

金大威早前拍片交代自己「神隱」的原因，表示兩年前經朋友介紹下接受臉部脂肪填充手術，「當時醫生騙我說像是打針一樣，其實脂肪填充是一項大手術，弄不好會死人的」。

手術後，他的淚溝、印第安紋和法令紋變得明顯，看起來像老了20歲，原本秀氣的容貌消失不見，「本來是想變好看的，後面變成了一個醜八怪」。他又哭著抱怨，整容失敗令他大受打擊，有段時間經歷嚴重失眠、脫髮，連帽子也不敢拿下來，甚至被父母、親戚問道「怎麼變醜了」，從此之後更開始躲著他們。

我不敢讓你們看到現在的我，我不敢看別人的眼睛，我也不敢和別人社交，我現在真的好後悔，後悔沒有保護好以前的自己！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

他聲淚俱下勸諭大家真的不要隨便就整容，更憤怒指控無良醫生，「你們賺這些錢，你心不會痛嗎？晚上你睡得著嗎？一個人的後半生毀在你手上，你負擔得起嗎？！」



他坦言，毀容後過得很痛苦，但希望透過分享自己經歷，讓大家引以為誡。兩年來，他因為沒拍影片失去收入，目前他學習理財，用原本的積蓄買基金賺錢，亦開始健身、學習鋼琴，希望生活盡快回到正軌。

同場加映：水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟 兒童水樽點揀最安全？

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣