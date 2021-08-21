【虎道門】MIRROR正副隊長惹火演繹新歌　Lokman赤膊Rap鬥AK【有片】

▲ MIRROR正副隊長惹火演繹新歌《虎道門》 Lokman赤膊Rap鬥AK。

「MIRROR夏日企劃」本周輪到正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生Anson Kong（AK）合作推出新歌《虎道門》，雖然二人首次合體派歌，但默契十足，在新歌MV帥氣登場，除以日本暴走族裝束亮相外，Lokman更不惜赤膊上陣，大曬健碩身型，二人又跳又唱又Rap，無論曲詞及造型都激情澎湃，盡顯Man爆男人味！

《虎道門》歌名意指踏上舞台前經過的虎道門，只要經過這扇門走上舞台，就會忘記一切、盡情演出，享受在台上的每分每秒，展現Lokman與AK對舞台演出的熾熱情懷。

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AK表示：「希望每隻歌都可以表達唱者心聲，跟Lokman合作這首歌時，節湊澎湃是想表現內心對舞台表演的一團火，只要經過虎道門上到台板，腦裡就只有盡情表演，盡情在台上發揮，就是這首歌想表達的心聲。」

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AK續說，能踏上舞台機會珍貴，MIRROR 12子都很珍惜踏上台板的機會，當經過虎道門踏上舞台定必200%演出，無悔在舞台演出機會。

圓合作心願

提到今次組合的誕生，AK透露由《全民造星》時已渴望跟Lokman合作，自己本身很喜歡Lokman的Rap歌，而他構思的跳舞歌曲亦是以Rap作主軸，所以出跳舞歌第一時間會想成跟Lokman合作。

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AK表示：「參加比賽時大家不同Team，所以難有合作機會，到上年推出Solo歌已經想有合作機會，直至今年推出《黑之呼吸》後，跟花姐說想跟Lokman合作跳舞歌曲，上年出Solo歌時已有很多人問我何時出跳舞歌，其實我一直想留來跟Lokman合作推出。」而Lokman覺得自己跟AK同是爆炸力比較大的表演者，一同合作自然能夠盡情爆炸一番。

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《虎道門》歌詞率真、曲風剛烈，究竟又是否Lokman與AK的兄弟相處模式？Lokman指二人的相處模式同樣是簡單直接，不需講太多已經明白對方所想，絕對是男人的浪漫；而AK指他們關係融洽，未曾鬧過交，而他亦視Lokman為哥哥、以Lokman作榜樣，相處之道好像親兄弟一樣。

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此外，今次MV主打日本風，以暴走族裝束貫穿整個故事，二人身上更貼上紋身貼紙，型格味十足，不過AK透露原來MV拍攝過程波折重重，他指原定MV的拍攝日期，因受風雨影響而改期，他說：

改了期拍攝，到真正開日子已祈求不要落雨，但拍到中段時已經有雨粉，幸好頂得住，但到拍攝尾聲落好大雨，亦幸好雨好快停，讓我們可以完成MV拍攝。

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Lokman指，今次排舞師花盡心思設計舞步，Dance break絕不容易跳：「今次做《虎道門》都幾緊張，我們都做了幾個版本，每一次寫詞和錄音都是一個嘗試，因為不知道出來效果會怎樣，每一次等待成品出來，再看可以怎樣改善，花了不少心力。」

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MV推出至今不足一日，已經超過26萬次點擊，歌迷大讚歌曲和MV畫面極具氣勢，大讚赤膊上陣的Lokman超Fit，亦有粉絲抱怨何解AK穿上背心未有跟Lokman齊齊騷肌。