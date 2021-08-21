【天人永隔】持他國合法護照也逃不出阿富汗 14歲女生在機場被恐慌人群踩死

▲ 大批國民前往阿富汗機場打算逃離。

塔利班重奪阿富汗政權後，當地有大量民眾湧入阿富汗首都喀布爾機場，希望逃離阿富汗，但接連發生慘劇。當地一名14歲少女與家人，雖然取得鄰國合法簽證，卻在機場被四散的恐慌人群衝撞倒地，踩踏而亡。

綜合外國傳媒傳媒，14歲少女Marzia Rahmati在阿富汗非營利組織工作，並早就為家人取得鄰國塔吉克（Tajikistan）合法簽證。8月16日，少女與家人在喀布爾機場欲登機離境，現場忽然響起槍聲，由於機場上有大批想搭飛機逃離阿富汗的民眾，民眾聽到槍聲後大驚四處奔散，少女在人群互相推撞間和家人走散，並被人群衝撞倒地，結果慘被踐踏。報道指，少女的父親其後折返回找回愛女時，少女只有微弱氣息，送院搶救後也回天乏術，令人惋惜。



除了少女被踩踏而亡外，網絡上也流傳一批阿富汗民眾拉住美軍運輸機逃難的震撼畫面。阿富汗新聞機構Ariana周四（19日）報稱，阿富汗體育總會確認，曾代表國家青年隊出賽的19歲足球員安瓦里（Zaki Anwari），為拉著美軍C-17運輸機逃難的其中一人，但他不幸從機上墜落後死亡。

多國派出軍機接載多人離開，但大多數飛行目的地是三大阿富汗鄰國，烏茲別克﹑巴基斯坦及卡塔爾。英國傳媒引述英國軍人指，他目睹有部分阿富汗父母試圖進入機場，卻遭到塔利班毆打，這些父母盡力將孩子拋過機場的鐵絲網，絕望地哭喊「救救我的孩子！」（Save my baby!），但有部分孩子未能越過鐵絲網受困。

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責任編輯：王明芳