【Staycation】自備鍋具食材入住迪士尼酒店　無品住客在IG分享露台打邊爐體驗

▲ 自備鍋具入住迪士尼酒店，無品住客打卡在露台打邊爐。

正值暑假，不少港人都會到酒店staycation，好好享受。不過，繼早前有Youtuber在迪士尼酒店房內煮飯後，近日又有住客自備鍋具入住酒店，並於房間露台打邊爐，並打卡放上IG Story。帖文一出，引來不少網民批評有關行為自私，亦有網民不解「到底有咩原因要山長水遠抬啲煲入迪士尼打邊爐」。

有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指朋友於IG Story轉發帖文，內容為網上群組流傳的一張照片，有住客在迪士尼酒店房內的露台打邊爐。從照片可見，露台上擺放了兩張圓桌，桌上放有住客自備的鍋具及各式各樣的食材，非常豐富。

上次有YouTuber喺迪士尼酒店房入面煮飯之後，今次朋友轉發IG story，大家有冇喺其他群見到呢張相？如果佢係喺露台打邊爐，大家又點睇呢？

▲ （Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

發文者又在帖文中寫道，「真係好佩服啲人嘅創意」，又詢問一眾網友，「酒店啲嘢食真係好難食咩？」。

帖文一出，即引起其他網民討論，有人關心衛生問題，「點處理廚餘？沖落水槽？塞馬桶？」，亦有網民不解，「到底有咩原因要山長水遠抬啲煲入迪士尼打邊爐」、「屋企唔係仲舒服咩」、「點解而家啲人搞啲咁野都大模斯樣咁放出來？一啲都吾覺得醜？」、

不過，有網民則持相反意見，「露台我又覺得冇乜所謂，房就話散唔到味，殘局自己收拾好就得」、「其實酒店俾唔俾先，如果酒店無條文規定唔俾打，其實我覺得無問題」。

YouTuber迪士尼酒店房內煮4餸1湯

有YouTuber近日（7月31日）分享到迪士尼的酒店Staycation，並分享在房內自備廚具和朋友一起煮4餸1湯。影片一出，引來網民留言批評，有人甚至表示她們令酒店火警鐘響起，酒店要緊急疏散住客，影響他人，十分自私。

詳情請看：【無品住客】YouTuber迪士尼酒店房內煮4餸1湯煙霧瀰漫 疑致酒店響火警鐘住客緊急疏散

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責任編輯：羅嘉欣