【好人好事】暖心夫婦中1.3億頭獎默默行善　拜訪30位親友大方送上支票分享獎金

▲ 暖心夫婦中1.3億頭獎默默行善 拜訪30位親友大方送上支票分享獎金

不少人贏得獎金後，或者會花在吃喝玩樂。英國一對夫婦在2010年中了樂透頭獎，獲得高達1,240萬英鎊（約1.31億港元）的獎金，他們沒有肆意揮霍，而是低調探訪30位親友，向他們送上支票，分享這份喜悅。

根據外媒報道，任職酒店經理的Nigel Mather和妻子Sharon於2010年度假期間，購買了「百萬歐元彩票（EuroMillions ）」，回家後意外發現中頭獎，獲得高達1,240萬英鎊獎金。當時妻子Sharon難以置信，認為「一定是哪裡出錯了」。

確認中獎後，Sharon跟丈夫Nigel只是叫了中菜外賣，並配上酒慶祝。拿到獎金後，他們思考如何好好運用這筆意外之財，最終決定用這筆錢幫助身邊人，第一時間為Nigel的爸爸購置一套平房。

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其後，他們又製作了一份名單，寫下30位親友的名字，並逐一上門拜訪，送上親手製作的卡片和支票。他們更告訴親友，「請不要把這份禮物當成是我們贏來的獎金，想一想這些錢會為你帶來什麼改變。」

除了與親友分享獎金，他們還將更部分金額捐予一個兒童臨終關懷機構，因他們的侄女正正在此離世。不過由於他們要養育一對兒子，因此亦有保留部分獎金，二人在中獎後沒有立即告訴兒子，希望教導他們「要尊重人們所擁有的東西，不要吹噓及炫耀，要像其他孩子，腳踏實地過生活」。

我們要將擁有這筆錢視為一種責任，我們希望用這筆錢來做好事，而不是浪費它。



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責任編輯：羅嘉欣