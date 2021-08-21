【李靜金句】港隊運動員出席同樂日 杜凱琹邀李靜玩跳樓機：睇下會否膽生毛

▲ 杜凱琹想邀李靜一起玩跳樓機。

港隊在今屆奧運獲得1金2銀3銅的好成績，海洋公園聯同香港體育協會暨奧林匹克委員會今日（21日）於海洋公園舉行「中國香港奧運代表團海洋公園同樂日」，邀請港協暨奧委會會長霍震霆及副會長霍啟剛及部分港隊代表團到場出席，包括獲得女子乒乓球團體賽銅牌的杜凱琹、李皓晴、朱成竹、兵乓球教練李靜、男子乒乓球代表黃鎮廷、羽毛球混雙代表鄧俊文和謝影雪、賽艇代表洪詠甄等。

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為感謝運動員的付出，海洋公園宣布向獎牌得主贈送永久入場證及5張全年入場證，其他奧運港隊代表則獲的6張全年入場證。乒乓球運動員杜凱琹、李皓晴在台上示範用大型球拍控球，其後再同其他運動員在台上競技，教練李靜則負責進行旁述，吸引大批入園市民圍觀並爭相與運動員合影留念，現場更有市民引用李靜的金句，「可唔可以企中間影張相」。

運動員代表其後上山玩機動遊戲，包括「極地時速」及「雷霆節拍」等。女子乒乓球團體賽銅牌得主之一的杜凱琹接受訪問時表示，她想邀請教練李靜一起玩跳樓機，看看會否「膽生毛」。不過，李靜在玩完機動遊戲後表示好驚，並且再次發表金句：「個膽生唔到毛喇，太老！」

在東京奧運會兵乒球女子團體賽上，香港隊在四強賽中不敵日本隊，教練李靜在賽後發表金句，指港女將「膽怯」輸波，建議她們睇多點鬼片，「我諗睇多啲鬼片喇，膽生毛就有夠膽贏」，並且鞭策隊員要放膽進攻，「夠膽出手先夠膽贏」，最終女子奪得乒乓球銅牌。

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責任編輯：王明芳