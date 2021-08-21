陳凱詠首次開騷反應熱烈　Jace宣布12月再開演唱會

▲ Jace首次開騷。

ace陳凱詠昨日(8月20日)於九展Music Zone舉行首個個人音樂會——《美國運通呈獻: Jace Chan 陳凱詠 PROCESSED 音樂會》，以勁歌熱舞開場示人。

音樂會由新晉電子組合石山街唱出《暗戀家》揭開序幕，緊接有Jace勁歌熱舞唱出《天生二品》及《困獸鬥》，又跟大家打招呼：「歡迎大家嚟到我首個個人音樂會，現場有冇『二品官』喺度呀？」全場觀眾立即起哄歡呼，兼且企起身一起跳，瞬間焫慶全場。

接著唱出《Forever Summer》、《想正常》，她說：「呢兩首歌早期嘅『二品官』一定識，記唔記得呀？」台下隨即有粉絲大嗌歌名，氣氛非常熱烈。唱過《DOITDOIT》後緊接Jace精心安排的dance performance，開場一連六首快歌，Jace與dancers出盡全力，舞步勁度十足，將現場氣氛推至顛峰。

Jace帶大家「Chill返吓」坐在台上的充氣梳化上唱出《I Wish》(Poolside version）及《想突然》，Jace將小氣球拋到台下與粉絲互動，然後與石山街合唱《Ain’t No Sunshine》、《Your Teeth In My Neck》及《Kiss Me More》組成的英文組曲medley。

Jace邀請JC陳詠桐出場合唱《FaceTime》，兩位「JC」首次同台合作，Jace問大家：「老老實實，有冇人撈亂過JC同Jace Chan先？因為我哋都係姓陳。」

JC笑說：「仲要同一個『詠』字！」及後Mike出場與JC合唱《我不是邱比特》，Mike表示很難得與JC同台合唱，然後唱出首本名曲《我不如》，全場反應非常熱烈。

▲ MIke和JC合唱。

Jace唱出《虛擬人與我》，更將《講》融合Demo版《Cold》。Jace坦言自己是一個十分貪心的人：「我都唔可以再用新人嚟形容自己，呢兩、三年過得好快，搞呢個音樂會嘅時候同事叫我專心做好就得，但係我好貪心，諗咗好多嘢，之後決定咗用『Processed』呢個主題。」

她更首次現場演繹新歌《沒有無緣無故的恨》，其後司儀出場宣布好消息，新碟《PROCESSING》銷量達到白金唱片，演唱會尾聲Jace也唱出大熱作品《隔離》，全場在一片燈海下大合唱，令主角十分感動，大讚觀眾反應100分。最後，Jace安歌時演繹《I Wish》原版，更宣布12月會在九展Star Hall舉辦音樂會。

同場加映：蔡雪瑩靚太廚房