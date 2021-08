陳凱詠首次開騷反應熱烈　Jace宣布12月再開演唱會

▲ Jace首次開騷。

ace陳凱詠昨日(8月20日)於九展Music Zone舉行首個個人音樂會——《美國運通呈獻: Jace Chan 陳凱詠 PROCESSED 音樂會》,以勁歌熱舞開場示人。

音樂會由新晉電子組合石山街唱出《暗戀家》揭開序幕,緊接有Jace勁歌熱舞唱出《天生二品》及《困獸鬥》,又跟大家打招呼:「歡迎大家嚟到我首個個人音樂會,現場有冇『二品官』喺度呀?」全場觀眾立即起哄歡呼,兼且企起身一起跳,瞬間焫慶全場。

接著唱出《Forever Summer》、《想正常》,她說:「呢兩首歌早期嘅『二品官』一定識,記唔記得呀?」台下隨即有粉絲大嗌歌名,氣氛非常熱烈。唱過《DOITDOIT》後緊接Jace精心安排的dance performance,開場一連六首快歌,Jace與dancers出盡全力,舞步勁度十足,將現場氣氛推至顛峰。

Jace帶大家「Chill返吓」坐在台上的充氣梳化上唱出《I Wish》(Poolside version)及《想突然》,Jace將小氣球拋到台下與粉絲互動,然後與石山街合唱《Ain’t No Sunshine》、《Your Teeth In My Neck》及《Kiss Me More》組成的英文組曲medley。

Jace邀請JC陳詠桐出場合唱《FaceTime》,兩位「JC」首次同台合作,Jace問大家:「老老實實,有冇人撈亂過JC同Jace Chan先?因為我哋都係姓陳。」

JC笑說:「仲要同一個『詠』字!」及後Mike出場與JC合唱《我不是邱比特》,Mike表示很難得與JC同台合唱,然後唱出首本名曲《我不如》,全場反應非常熱烈。

▲ MIke和JC合唱。

Jace唱出《虛擬人與我》,更將《講》融合Demo版《Cold》。Jace坦言自己是一個十分貪心的人:「我都唔可以再用新人嚟形容自己,呢兩、三年過得好快,搞呢個音樂會嘅時候同事叫我專心做好就得,但係我好貪心,諗咗好多嘢,之後決定咗用『Processed』呢個主題。」

她更首次現場演繹新歌《沒有無緣無故的恨》,其後司儀出場宣布好消息,新碟《PROCESSING》銷量達到白金唱片,演唱會尾聲Jace也唱出大熱作品《隔離》,全場在一片燈海下大合唱,令主角十分感動,大讚觀眾反應100分。最後,Jace安歌時演繹《I Wish》原版,更宣布12月會在九展Star Hall舉辦音樂會。

