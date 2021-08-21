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【鱷魚君最後的100天】ERROR首套粵配動畫片開限定店　4大打卡位+日本抵港精品

休閒消費 21:04 2021/08/21

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《鱷魚君最後的100天》期間限定店已開張。（劉卓姿 攝）

由《屍殺片場》導演上田慎一郎執導、改編自Twitter大熱催淚四格漫畫的《鱷魚君最後的100天》將於8月26日上映，此片更是人氣男團ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡首套參與的粵配動畫電影。

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期間限定店開張

《鱷魚君最後的100天》期間限定店自即日起至9月12日在K11 Art Mall率先矚目登場，店舖設計保留日本原著的插畫，以可愛的畫風道出鱷魚君和朋友們的日常軼事，還加插了多個經典窩心的電影情節，重溫鱷魚君的生活點滴。

同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪

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4大打卡位留影

限定店發售近70款由日本抵港的精品，由文儀用品、日常小物到家居用品一應俱全。店內設有4大打卡位，重現多個經典的漫畫場景，讓粉絲與鱷魚君及一眾朋友們合照留念。

記者：梁樂欣

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