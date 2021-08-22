【建築保育】中環街市告別港人18年後明日重開　改頭換面再成市區地標

▲ 中環街市將於明日（23日）開始試業。（林宇翔攝）

三級歷史建築物中環街市有約179年歷史，但自2003年起，中環街市便正式停運，只剩2樓位置供市民通行。市建局於2009年獲委託活化中環街市，經歷12年的工作，中環街市的工程終於完成。雖然市建局在新「中環街市」內的13個攤位保留原有設計，但用途終究與原有歷史大有不同，頗令人有物是人非的感覺。

圖則遺失結構侵蝕 百年建築修復困難

由皇后大道東入口進入中環街市，昔日採用「上海批盪」工藝鋪設的主樓梯成功重現，從牆面上舊式的字體亦感受到過去的歷史痕跡。然而，進門後望向右邊已是採用投影器的展覽，和售賣寶石肥皂及名信片的攤位，新舊物事共存一間，或會令人難以回味中環街市的歷史。

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中環街市用以重建的時間不短，其中圖則遺失和結構侵蝕嚴重是原因之二。市區重建局總監（規劃及設計）區俊豪就指，原有建築圖則和結構圖已於二次大戰時遺失，另外街市大樓鋼筋混凝土長期受清潔劑及咸水侵蝕，亦令大樓結構嚴重受損，60%的承重結構需要復修或更換。

為準確修復，市建局以鐳射掃描為大樓的內外範圍，進行精確的立體掃描，應用建築信息模擬技術（BIM）重製大樓結構模型。修復方面則採用了「纖維增強聚合物復合材料」，為結構加強承托力。

保留13檔口重現昔日設計 魚檔租予上市公司 以雜貨鋪裝飾作米業展覽

市建局合共在中環街市內保留了13個檔口，修復檔口的結構及作加固，並重新展現原有的「上海批盪」飾面。檔口設計嘗試重現當年售賣食品的檔內設計，例如肉檔的肉枱和掛肉的鐵桿、魚檔的儲水箱和魚缸、蔬果檔的梯型售貨架等，希望呈現檔口昔日面貌。

其中魚檔租予了金源米業國際有限公司，公司總經理屈錦昌就指，計劃將魚檔用作米業發展歷史的展覽，外觀上則會設計成50年代的雜貨鋪。

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至於地面層的中庭，則會用作公眾休憩空間，讓市民來往域多利皇后街以及租庇利街。 中庭同時配備大型投影與音響設備，未來將用作表演及大型活動場地。

除以上設施外，中環街市將可提供100多個商舖位置，售賣各種手作、珠寶、咖啡、服裝等等，目前近8成的鋪位已經租出。中環街市亦將設有創科和STEAM教育區域。

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記者：陳梓蔚