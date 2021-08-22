  • 29°C
香港時間 : 2021822日 (週日) 09:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【建築保育】中環街市告別港人18年後明日重開　改頭換面再成市區地標

社會 07:30 2021/08/22

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

中環街市將於明日（23日）開始試業。（林宇翔攝）

三級歷史建築物中環街市有約179年歷史，但自2003年起，中環街市便正式停運，只剩2樓位置供市民通行。市建局於2009年獲委託活化中環街市，經歷12年的工作，中環街市的工程終於完成。雖然市建局在新「中環街市」內的13個攤位保留原有設計，但用途終究與原有歷史大有不同，頗令人有物是人非的感覺。

圖則遺失結構侵蝕　百年建築修復困難

由皇后大道東入口進入中環街市，昔日採用「上海批盪」工藝鋪設的主樓梯成功重現，從牆面上舊式的字體亦感受到過去的歷史痕跡。然而，進門後望向右邊已是採用投影器的展覽，和售賣寶石肥皂及名信片的攤位，新舊物事共存一間，或會令人難以回味中環街市的歷史。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

中環街市用以重建的時間不短，其中圖則遺失和結構侵蝕嚴重是原因之二。市區重建局總監（規劃及設計）區俊豪就指，原有建築圖則和結構圖已於二次大戰時遺失，另外街市大樓鋼筋混凝土長期受清潔劑及咸水侵蝕，亦令大樓結構嚴重受損，60%的承重結構需要復修或更換。

為準確修復，市建局以鐳射掃描為大樓的內外範圍，進行精確的立體掃描，應用建築信息模擬技術（BIM）重製大樓結構模型。修復方面則採用了「纖維增強聚合物復合材料」，為結構加強承托力。

保留13檔口重現昔日設計　魚檔租予上市公司　以雜貨鋪裝飾作米業展覽

市建局合共在中環街市內保留了13個檔口，修復檔口的結構及作加固，並重新展現原有的「上海批盪」飾面。檔口設計嘗試重現當年售賣食品的檔內設計，例如肉檔的肉枱和掛肉的鐵桿、魚檔的儲水箱和魚缸、蔬果檔的梯型售貨架等，希望呈現檔口昔日面貌。

其中魚檔租予了金源米業國際有限公司，公司總經理屈錦昌就指，計劃將魚檔用作米業發展歷史的展覽，外觀上則會設計成50年代的雜貨鋪。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於地面層的中庭，則會用作公眾休憩空間，讓市民來往域多利皇后街以及租庇利街。 中庭同時配備大型投影與音響設備，未來將用作表演及大型活動場地。

除以上設施外，中環街市將可提供100多個商舖位置，售賣各種手作、珠寶、咖啡、服裝等等，目前近8成的鋪位已經租出。中環街市亦將設有創科和STEAM教育區域。

最新影片推介:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

 

相關文章

【活化保育】中環街市活化項目批予華懋集團旗下公司營運　為期10年
17:25 2021/02/08
【活化保育】中環街市活化項目批予華懋集團旗下公司營運　為期10年
【周末好去處】中環街市活化項目玩錯視打卡牆　法國五月藝術節逢周日有現場表演
12:18 2021/05/06
【周末好去處】中環街市活化項目玩錯視打卡牆　法國五月藝術節逢周日有現場表演
【佛誕招聘】華懋集團中環街市活化招聘日數百人到場　大學畢業生：寄過百封求職信無回音
17:13 2021/05/19
【佛誕招聘】華懋集團中環街市活化招聘日數百人到場　大學畢業生：寄過百封求職信無回音

你可能感興趣

【活化保育】中環街市活化項目批予華懋集團旗下公司營運　為期10年
17:25 2021/02/08
【活化保育】中環街市活化項目批予華懋集團旗下公司營運　為期10年
【周末好去處】中環街市活化項目玩錯視打卡牆　法國五月藝術節逢周日有現場表演
12:18 2021/05/06
【周末好去處】中環街市活化項目玩錯視打卡牆　法國五月藝術節逢周日有現場表演
【佛誕招聘】華懋集團中環街市活化招聘日數百人到場　大學畢業生：寄過百封求職信無回音
17:13 2021/05/19
【佛誕招聘】華懋集團中環街市活化招聘日數百人到場　大學畢業生：寄過百封求職信無回音
中環街市 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 STEAM 商舖 市區重建 市建局 展覽 設計 香港

最高瀏覽

【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
10:43 2021/08/21
【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
【小一面試】培正小學面試 33°C人潮逼爆操場　家長目擊安排混亂小孩中暑狂嘔暈倒
15:10 2021/08/20
【小一面試】培正小學面試 33°C人潮逼爆操場　家長目擊安排混亂小孩中暑狂嘔暈倒
【阿富汗局勢】塔利班攻城民眾恐慌逃離阿富汗　父母絕望將BB拋過鐵絲網求英軍救援
16:25 2021/08/20
【阿富汗局勢】塔利班攻城民眾恐慌逃離阿富汗　父母絕望將BB拋過鐵絲網求英軍救援