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【力圖打排球】MIRROR隊今迎戰鄧謝配　免費門票黃牛價炒至4千元

娛樂 10:23 2021/08/22

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《力圖打排球》今日舉行記者會。

ViuTV今日會為新節目《力圖打排球》舉行活動，而入場門票早前透過不同途徑免費送出，因今次再度集結MIRROR和ERROR成員，更預告會有MIRROR隊迎戰奧運羽毛球港隊代表「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文，因此備受粉絲關注。

可是原本不用付費的門票，卻被不法之徒用來斂財，以黃牛價痲炒望圖利。

《力圖打球球》

【一圈圈】李婉華迷Anson Lo成神徒　MIRROR熱已蔓延至加拿大華人圈

ViuTV早前在奧運閉幕禮，邀得打入奧運四強的羽毛球港隊代表「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文擔任嘉賓，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）於節目期間，公開向謝影雪和鄧俊文下戰書，表示會派出力圖隊對戰「鄧謝配」，並於《力圖打排球》記者會當天加插《力圖打羽毛球》，因而令觀眾定必十分期待。

同場加映：靚太廚房

而一眾有份參演的MIRROR及ERROR成員，今天便會出席《力圖打排球》活動，到時《男排女將》「家瑜」鄧麗欣帶領MIRROR 隊，對戰由「黃金 SIR」陳宇琛帶領的ERROR隊。

黃牛瘋炒門票

活動另一焦點，便是力圖隊會挑戰羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪，鏡粉謝影雪早前更表示願意用右手相讓。

    點擊圖片放大
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而今次活動入場劵是ViuTV及贊助商透過不同方法免費換取，日前在二手網站已有不同人士希望願高價徵收今次門票，更開價1000至3000元不等。

至今天早上，在二手網上更驚見有人用$4000放售今次門票，但暫未見成交，事實此乃不法炒賣行為，希望粉絲們不要被人以免費飛謀暴利。

同場加映：ERRORXMIRROR

撰文 : TOPick柴犬出動

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