【東京奧運】乒乓女團三寶憑歌寄意給感謝的人　蘇慧音指李靜的教導「入腦」

▲ 三位女將表示十分回味奪得奥運銅牌的一刻。（路透社）

東京奧運乒乓球女子團體賽銅牌得主杜凱琹、李皓晴、蘇慧音接受一個電台訪問，分享東奧時比賽及得獎的心情。三位女將表示十分回味奪得奥運銅牌的一刻，皆因感覺終於完成任務。她們指今屆奧運得獎是數代人的努力，感謝以前的大師姐們留下很多寶貴的經驗，成果是「多年來累積得來，靠大家努力得返嚟。」。

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被李靜形容為「奇兵出奇蹟」的「奇兵」蘇慧音笑言自己比賽前是沒有太大的信心，雖然自己的狀態一場比一場好，但自己也沒想過在最後一場能發揮得超水準，表示自己是又驚又喜。蘇慧音指教練李靜雖然訓練時認真，但在平日生活很愛說笑，而且是一個充滿熱情、激情的教練，所以他的教導非常「入腦」。

杜凱琹表示，從來沒有想過有這麼多人看自己比賽，雖在出發前已經知道會有直播，但有這樣高的關注度是始料未及，她指有不少朋友傳給她看，在香港不少商場都有很多人駐足停留觀看賽事，她衷心感謝香港觀眾的支持。她又指因為沒有現場觀眾，令她感覺如平日訓練，表現反而更好。

三位女將指，有這樣的成績，有賴家人的支持，感激父母的栽培。她們在訪問中各自挑選歌曲送給她們想感謝的人，杜凱琹點播《誰令你心痴》，因為父母最喜歡合唱這首歌；李皓晴選了《真的愛你》；蘇慧音的選擇是姜濤的 《蒙著嘴說愛你》謝父母。

三人均，表示會好好保存獎牌，因為是大家共同努力的成果。杜凱琹表示會放在家中最當眼位置，並且「得閒攞嚟摸吓」。李皓晴會把重要的獎牌放在家中的櫃中展示，其他的亦會放進迷你倉好好保存。蘇慧音指媽媽會很用心地將重要的獎牌連同相片一併展示，而小時候是爸爸的獎牌最多，不過現在獎牌因為太多，所以家中特意用一個櫃，把兩人的獎牌已放在一起。

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記者：李榮忠