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【新冠肺炎】新增5宗輸入個案　4人帶L452R變種病毒包括9個月大男嬰

社會 15:49 2021/08/22

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本港疫情放緩，今日（22日）新增5宗輸入個案，分別由菲律賓、印尼、阿聯酋抵港，當中四人已接種新冠疫苗，包括一名由菲律賓抵港的25歲男子，早前接種一劑強生新冠疫苗。

今日新增5宗輸入個案，詳情如下：

  • 第12,054宗：25歲男船員，一直無病徵，8月20日乘搭PR300航班從菲律賓抵港，8月13日於菲律賓接種一劑強生疫苗，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,055宗：31歲女子，為外傭，一直無病徵，8月20日乘搭CX798航班從印尼抵港，3月23日及4月20日在港接種兩劑科興疫苗，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,056宗：9個月大男嬰，一直無病徵，8月18日乘搭EK384航班從阿聯酋抵港，檢出帶有L452R變種病毒，入住尖沙咀華美達華麗酒店
  • 第12,057宗：56歲男子，一直無病徵，8月18日乘搭EK384航班從阿聯酋抵港，入住香港荃灣帝盛酒店，3月20日及5月1日在港接種兩劑科興疫苗，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,058宗：19歲男子，一直無病徵，8月18日乘搭EK384航班從阿聯酋抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，7月7日及7月31日在港接種兩劑復必泰疫苗，有否帶有變種病毒仍有待檢測

衞生防護中心同日接獲少於5宗初步確診個案。

【新冠肺炎】昨日新增3宗輸入確診個案　委內瑞拉個案曾接種2劑國藥疫苗。詳情即看：【下一頁】

同場加映：【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒    教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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