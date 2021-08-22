【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事

▲ 內地一名貨車司機日前在上班途中遇到車禍，為免孕妻受驚裝作若無其事。

暖男丈夫的典範！內地一名貨車司機日前在上班途中遇到車禍，半身被卡住，無法動彈。正等待消防員救援期間，司機突然接到一通電話，便即時請求消防員不要出聲。原來是司機身懷六甲的太太打電話過來，為了令孕妻安心，司機惟有裝作若無其事接電話，其行徑被網民大讚是「真男人」。

綜合內地媒體報道，事發在周二（17日）黑龍江鶴岡市，一名貨車司機在運送西瓜途中發生車禍，下半身被卡在座位內，意識清醒。消防員接報到場，正研究如何救出司機時，司機突然接到一通電話。

司機一看到來電顯示，即時請求消防員不要作聲，原來是司機懷孕中的妻子打給他。因顧念妻子懷有身孕，司機向消防員解釋原因：

先別說話，我老婆給我打電話，她懷孕了。

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司機收線後，消防員繼續拯救工作，此時消防員似是摸到一些東西，令司機大為緊張。司機解釋，那是用來給太太生小孩的經費，希望消防員能輕手點翻出來：

輕一點，這都是錢。我老婆馬上要生了，這錢是要給她用的。

消防員其後為司機找出裝錢的箱子，並特地拿出來給他確認。而最終司機亦獲救，獲送院治理。不少網民為司機心繫太太及未出生孩子的舉動所感動，大讚他是「真男人」，亦有人祝願他早日康復，太太平安生子。

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責任編輯︰王明芳