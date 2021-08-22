【法定古蹟】黃偉綸指保育不能單靠政治投入資源　須與社會各持份者合作

▲ 發展局局長黃偉綸早前到訪般咸道官立小學。左起：發展局文物保育專員蔣志豪、般咸道官立小學校長萬麗英、黃偉綸、古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟。（政府新聞處）

建築文物見證時代變遷，近年本港強強文物保育工作。政府日前宣布，西營盤般咸道官立小學列為法定古蹟，發展局局長黃偉綸今日（22日）在其網誌介紹般咸道官立小學的建築特色和歷史，並指保育歷史建築不能單靠政府投入資源，當中必須與社會各持份者，包括私人歷史建築業主及廣大市民攜手合作，加強社會整體對歷史建築保育的認知和重視。

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般咸道校舍建於1940年至1941年，為香港首間全日制師範學院—羅富國師範學院的舊校舍。日治期間，學院關閉，校舍被日本憲兵用作總部，及至1946年重開。學院1962年遷往沙宣道，般咸道校舍由香港中文大學聯合書院使用，直至1971年書院遷往沙田。1973年完成翻新工程後，校舍交還當時已易名的羅富國教育學院作分校，直至學院1997年併入香港教育學院並遷往大埔新校舍。自2000年1月起，這幢歷史建築一直為般咸道官立小學校舍。

般咸道校舍一直用作教育用途。現時主樓外牆正門入口仍隱約看到昔日「羅富國師範學院」英文名稱的痕跡。此外，值得注意的是，主樓興建時，地庫設有兩個防空洞，各有氣閘，亦可作逃生出口之用；現已用作圖書館和活動室。這種防空洞的設計在香港現存的歷史建築中頗為罕見。

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黃偉綸表示，般咸道官立小學有著弧形的外牆，線條簡單，但極具特色與美感。這幢戰前落成的建築已有80年歷史，昔日為專上學院校舍，現時為般咸道官立小學校址，一直用作教育用途。政府今年七月宣布把校舍列為法定古蹟。

古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟介紹，校舍主樓樓高三層，以混凝土建造，另建有地庫；建築呈E字形布局，中間部分狹長，兩端各有附翼，左右對稱。主樓的設計是現代流線型風格建築的典型例子，特點是多用曲線及橫線，着重功能，極少裝飾。建築物最富特色的是面向般咸道的弧形外牆連中央旋轉樓梯，而主樓內的木門、木／鋼框窗戶及其小五金、意大利批盪作飾面的水泥階磚，以至木地板，均為具歷史價值的建築構件，並保存得十分良好。

保育香港的歷史建築，除了政府的努力外，民間的參與亦十分重要。般咸道官立小學在校內致力推廣文物保育。本身為羅富國教育學院校友、現任般咸道官立小學校長的萬麗英說，校方特意在校本課程中加入歷史建築元素，加強學生的保育意識。剛完成小六課程的畢業生袁叡澧分享說，參與專題研習加深了他對保育歷史建築的認識，以及對學校歷史及建築特色的了解。

另外，羅富國校友會前會長馮源介紹了學校另一個歷史印記。他說，以法國物理學家Jean Bernard Léon Foucault命名的傅科擺（Foucault Pendulum）是學校興建時安裝的天文裝置，以證明地球自轉。傅科擺自旋轉樓梯頂部吊下，除增加同學對物理的興趣，也像一個圖騰，為校方悉心保存的其中一件校內文物。萬麗英校長說，校方一直教導學生小心保護文物，例如在窗戶張貼通告或學生作品時，同學們會用魚絲把物品掛起，避免損壞具歷史價值的窗戶。

黃偉綸表示，保育歷史建築不能單靠政府投入資源，當中必須與社會各持份者，包括私人歷史建築業主及廣大市民攜手合作，加強社會整體對歷史建築保育的認知和重視。在此，我特別感謝古物古蹟辦事處的同事和般咸道官立小學的師生、家長和校友們，致力保存這座古蹟，並推廣文物保育，傳承給我們的下一代。

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記者：曾卓鋒