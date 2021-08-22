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【星二代】龔慈恩大女林愷鈴相睇？　跟曾華倩獨子林浩賢被讚男才女貌

娛樂 11:46 2021/08/22

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星二代相睇。

圈中有不少星二代，其中龔慈恩21歲大女林愷鈴（Ashley）向來品學兼優，甚有仙氣；而同曾為TVB花旦的曾華倩，現年22歲兒子林浩賢，也是名校游泳健將，身高1.9米的他，星味爆燈。

日前龔慈恩在社交平台發放飯局照，原來她帶同子女跟曾華倩母子食飯，並留言：「 Happy gathering 💕謝謝華倩豐富的晚餐😋多年不見了，真的聊得很開心！」

龔慈恩子女跟曾華倩兒子飯局。（取自IG）

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林愷鈴入行拍戲

相中林愷鈴笑得開懷，站在高大的林浩賢身邊，顯得更嬌美，因現時Ashley聲稱單身，故不少網友大讚兩位星二代十分相襯，男才女貌，亦要有指兩位靚媽保養得宜，依然甚美。

林愷鈴一直被傳媒封為「最美星二代」，21歲的她，小時便已考獲鋼琴八級資格，於聖保羅男女中學畢業，2018年國際預科文憑（IB）考獲41分理想成績，入讀香港大學建築系。她在讀書時也有間中作幕前演出，早前演出電影《七人樂隊》。

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至於華倩獨子林浩賢，身高1米93，入讀傳統男校喇沙書院，任學校泳隊隊長，有「喇沙飛魚」之稱。在他擔任喇沙B Grade隊長時，就帶領隊友成功衝擊一直在學屆泳賽表現出色的拔萃男書院，成為一時佳話。

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曾華倩獨力撫養兒子成材

曾華倩1996年與商人林肇基結誕下兒子林浩賢（Martin），於2002年離婚，曾華倩成為單親媽媽獨力照顧兒子。

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因見兒子小時候愛游泳，送他去泳隊培訓，連續10年接小朋友返學上堂，放學再去訓練。

林浩賢擅長自由式，現為香港游泳代表隊的成員，多次出席世界賽奪獎。

同場加映：蔡雪蔡靚媽廚房

撰文 : TOPick柴犬出動

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