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【校園欺凌】14歲少女難忍集體欺凌終自殺　校方冷處理：肇事者未來比受害者重要

親子 11:59 2021/08/22

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日本一名14歲少女遭受集體欺凌而自殺，家人日前透過律師召開記者會，控訴校方處理不當。

日本今年年初發生一宗校園欺凌事件，北海道一名14歲的少女長期受同學欺凌，被逼拍裸照及淫褻影片，不堪受辱的她離家出走，及後被發現伏屍公園。媽媽日前透過律師舉行記者會，控訴校方冷漠回應，望將真相還原，令肇事者得到應有的懲罰。

被威脅傳送裸照

綜合外媒報導，14歲廣瀬爽彩來自北海道旭川市，在單親家庭中長大。她於2019年4月入讀當地一所中學，曾向媽媽透露未來想成為學生會會長，對校園生活有着美好憧憬。想不到升讀中學卻是惡夢的開始，當時只有12歲的爽彩，被學長威脅傳送裸照，她在恐懼下只好照做，其後裸照被大家傳閱。

自此廣瀬爽彩開始性情大變，變得內向寡言，放學後常常把自己鎖在房內，又不時在晚上前往公園，令媽媽感到奇怪，懷疑女兒受人欺凌。媽媽憶述，女兒某日凌晨3、4時外出，並指「前輩叫我出去，不去不行」，媽媽得知前輩身份後向校方投訴，然而學校稱有關學生「並非會欺凌別人的人」，否認欺凌事件。

欺凌者沒有得到應有懲罰，事件愈演愈烈，爽彩被3名學長及學姐叫到一個公園，現場還有幾名同學，以及在公園玩耍的小學生，女生們讓爽彩當場自慰，無法逃脫的爽彩只能聽從他們的話。

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校方否認欺凌事件

去年6月，爽彩被至少10名欺凌者帶到約4米高的河堤，威脅她跳河，不然將照片傳給更多人看，最後爽彩跳入河中，被當地媒體形容為「自殺未遂」。媽媽再次向校方反映事件，副校長卻認為是「沒有惡意的玩笑」，又指10多位肇事者也有未來，學校承擔不起，

為了1個人而犧牲10個人的未來，真的沒有問題嗎？哪個做法對日本的未來比較好？請你冷靜下來再想想。

難忍欺凌的爽彩在今年2月獨自一人出門尋死，當時室外氣溫只有攝氏零下17度。媽媽發現女兒失蹤後隨即報警，警方及義工四出搜索但一無所獲。直至她失蹤38日後，天氣回暖積雪融化，才發現爽彩伏屍公園，死因是低溫症。

媽媽日前透過律師舉行記者會，控訴校方明明早已得悉事件，卻因學校聲譽及保護肇事者的未來而冷漠回應。她希望將事件真相還原，讓欺凌者得到應有的懲罰。

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責任編輯︰王明芳

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