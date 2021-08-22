【香港科研】科學園創新斗室提供逾500個住宿單位　匯聚四海推動科研

▲ 香港科技園公司首席項目總監黃煜新黃煜新期望，創新斗室能塑造一個智慧生活和匯聚創新協作的社區，推動本港科研發展。（政府新聞處）

位於科學園的創新斗室今年正式啟用，提供逾500個住宿單位，塑造智慧生活和創新協作社區，吸納創科人才，同時促進互動交流，推動本港科研發展。香港科技園公司表示，創新斗室落成有助園區企業、科研機構吸納新僱員和留住人才，同時促進互動交流，推動本港科研發展。

創新斗室樓高17層，由418個以高性能物料製造的組件組裝而成，是香港首幢以組裝合成建築法興建的高樓層建築，可說本港建築界的現代化典範。大樓提供逾500個住宿單位，供科學園園區公司創辦人、內地及海外員工，以及到訪的學者和科技專才租住，租金水平約為市值租金六成，租約最長一年。單位分四類，包括單人房、雙人房、套房和THE POWERHUB，滿足創科人的個人、家庭或工作需要。其中，THE POWERHUB設八個開放式單人宿位和一個獨立工作空間，適合團隊進駐，齊心完成科研等工作項目。

另外，創新斗室並融入科技，讓住客體驗智慧生活，又設約3萬平方呎公共空間，包括會議室、閱讀空間、健身中心等，吸引不少創科人入住。

香港科技園公司首席項目總監黃煜新相信，創新斗室有助園區企業、科研機構吸納新僱員和留住人才，更期望塑造一個智慧生活和匯聚創新協作的社區，推動科研發展。

我們希望這項目成為現代版72家房客，讓來自五湖四海的人才在同一屋簷下生活、交流，互相幫助，在創科路上創一番事業

去年年底隻身由內地來港發展，在位於科學園的納米及先進材料研發院任職工程師，負責材料研發的住客姜琪接受《政府新聞網》訪問時表示，來港工作初期，人生路不熟，他經同事介紹，以每月約9,000元租住酒店，後來創新斗室啟用，他毫不猶豫遷入，單人房月租約7,000元。他亦指，同事也是鄰居，認為有助適應香港的生活。

最初租住酒店，只因不少同事也住在那裏。創新斗室租金相宜，且鄰近辦公室，所以我和同事一起到這裏展開新生活

剛到香港不久，朋友不多，幸得同事幫助，現在同住創新斗室，閒時更可一起做飯。健身中心就在我所住的樓層，我能時常與朋友一起運動

來自英國的Henry Adenusi在園區一間科研公司任職研究員，租住創新斗室單人房。他又提到，創新斗室更提供各類興趣消閒活動，促進住客交流，認為有助激發創造力。

無論閱讀、做飯以至健身，我有很多機會與其他住客接觸

能認識不同背景的人，很有意思。他們在不同公司工作，這也有助我拓展人脈

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責任編輯：曾卓鋒