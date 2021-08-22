【強積金】積金局主席劉麥嘉軒強調會聆聽基層聲音　保障打工仔退休需要

▲ 積金局主席劉麥嘉軒到訪葵涌一個少數族裔社區，與南亞裔工友傾談，認識到他們在管理強積金方面的需要，包括希望有更多資訊和支援，以保障自己的權益。（積金局提供）

積金局主席劉麥嘉軒今日（22日）發表網誌，表示保障打工仔的強積金權益是她擔任主席後所訂立的工作重點之一，並強調在強積金制度下，基層勞工是最需要關注的一群，因為強積金可能是他們最重要，甚至是唯一的退休儲備。因此，在作出重大決策前，她會親身聆聽打工仔心聲，以確保政策與措施是從他們的福祉出發。

劉麥嘉軒提到，她於3月上任以來，多次親自「落區」，與基層勞工接觸，瞭解他們的工作情況以及對退休保障的看法，並向他們解釋強積金和及早規劃退休的重要性。最近，她到訪過葵涌一個少數族裔小社區，透過與南亞裔工友傾談，明白他們希望得到更多資訊和支援，以保障自己的強積金權益及管理其退休儲備。早前，劉麥嘉軒又和汽車交通運輸業和飲食業的前線工友交流，瞭解他們的退休保障需要。因應不同行業及社群對管理強積金有各自的需要，積金局除了設計針對不同情況的「訊息包」外，還持續不斷地透過外展活動，將有關訊息傳遞予更多打工仔。

除了宣傳教育工作外，劉麥嘉軒指積金局亦致力從執法方面，保障基層市民權益，全力協助被拖欠強積金供款的僱員追討欠款及延遲供款而要繳付的附加費。2020-2021年度，積金局已為超過100,000名受影響僱員討回近$2億強積金拖欠供款，這金額是十年的新高。年內，局方亦巡查了約900間機構，就拖欠供款個案發出超過300,000份徵收附加費通知書，調查了超過45,000宗個案。另外，向涉嫌違例僱主及有限公司董事或管理人員發出逾600張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出40份罰款通知書。積金局發出徵收附加費通知書數目及調查個案宗數，均比2019-2020年度增加。

網誌最後提到隨着「零工」（Gig worker）近年的興起，積金局有需要制定更多具針對性的策略，應對這個新趨勢。當積金易平台將來啟用後，可以更便利「散工」、「零工」及自僱人士等非常規僱員，管理強積金及規劃退休。

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責任編輯：曾卓鋒